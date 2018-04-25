Rus Dışişleri Bakanı, Çin’den mesaj verdi: ABD’nin çekilme niyeti yok
ÇİN’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı kapsamında gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin yeniden inşa edilmesinin zaman alacağını ve Suriye halkının çıkarları ile Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
Çok sayıda ülkenin kasıtlı olarak Suriye’yi bölme amacı doğrultusunda ilerlediğini belirten Lavrov, “ABD, tek amacının teröristleri Suriye’den göndermek, DEAŞ’ı yenmek olduğuna dair vaatte bulundu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın iddialarına rağmen, Fırat Nehri’nin doğusunda yerleşmeye devam ediyor ve ülkeden çekilmeye niyeti yok” ifadelerini kullandı. Lavrov, ABD’nin kontrolündeki bölgelerde yerel yönetimler kurduğunu da ekledi.
MACRON’U ELEŞTİRDİ
Lavrov, “Bu arada onları Suriye’de kalmaya cesaretlendiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Geçenlerde ABD’nin Afganistan’dan çekilmemesini, ABD öncülüğündeki koalisyonun Batı’nın onaylayacağı bir düzen kurulana kadar Suriye’de kalması gerektiğini söyledi” sözleriyle devam etti.
G7’YE YANIT VERDİ
Kanada’nın Toronto kentinde üç gün önce toplanan ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, İtalya ve Kanada’nın oluşturduğu G7 sanayileşmiş ülkeler dışişleri bakanlarının Rusya’yı, ‘sorumsuz ve istikrar bozucu’ davranışlarından dolayı kınamalarına da Rus Dışişleri Bakanı’ndan yanıt geldi. Lavrov, G7 bakanlarının “Rus karşıtı bir zihniyete” sahip olduklarını söyledi. Trump, nisan başında ABD’nin Suriye’den çekilmesinin hızlandırılması gerektiğini söylemişti.
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