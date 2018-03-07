Rus casus zehirlendi mi

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’nın 145 km güneybatısındaki Salisbury kentinde yaşanan esrarengiz olay, eski casusluk defterlerinin yeniden açılmasına yol açtı. Bir AVM’nin önündeki bankta baygın halde bulunan eski Rus casusu Sergey Skripal (66) ve kızı Yulya’nın (33) zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Baba ve kızın aniden fenalaşması, eski Rus ajanı Aleksander Litvinenko’nun 2006 yılında İngiltere’de radyoaktif bir maddeyle zehirlenerek öldürülmesini akıllara getirdi.

İNGİLTERE İÇİN ÇALIŞTI

Litvinenko cinayetiyle ilgili yapılan adli soruşturmada, olayın arkasında Rus devletinin olabileceğine dair bulgular tespit edilmiş ve İngiltere ile Rusya ilişkilerinde oldukça gerilimli bir dönem yaşanmıştı. Sergey Skripal, bir dönem Soğuk Savaş sonrası kurulan Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU’da görev yapan emekli bir albay. 1990’ların ve 2000’lerin başında İngiliz MI6 gizli servisine önemli bir kaynak olduğu belirtiliyor. İngiltere’den sığınmacı statüsü alan eski Rus ajanı Sergey Skripal’ın karısı İngiltere’de trafik kazasında ölmüştü. Oğlu da Rusya’da geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Yoğun bakıma alınan Sergey Skripal ve kızı Yulya’nın durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

YEMEKTEN SONRA FENALAŞTI

Pazar günü ise baba ve kızı, Salisbury’de ‘Zizzi’ isimli pizzacıda yemek yedikten sonra AVM’nin önünde baygın halde bulundular. Baba ve kızın, ne olduğu bilinmeyen bir maddeden zehirlenmiş olabileceği şüphesiyle Zizzi restoranının bulunduğu bölge kordon altına alındı. Adli tıp uzmanları bölgeden numuneler toplarken, görgü tanıkları da sorgulanmaya başladı.

SUİKAST OLABİLİR Mİ

Putin’in muhalifleri, Skripal’in devlet destekli bir suikasta kurban gitmiş olabileceğini iddia ediyor. Putin muhalifi Garry Kasparov, Skripal’in saldırıya uğradığını ve arkasında da Rus devletinin olduğunu öne sürdü. Bununla birlikte isminin yazılmaması kaydıyla İngiliz The Times gazetesine konuşan bir Rusya uzmanı, Putin’in 18 Mart’taki seçimlere bu kadar az bir zaman kala uluslararası alanda ses getirecek bir suikasta izin vereceğinden pek de emin olamadığını söyledi.

KIZIL ANNA İLE TAKAS EDİLMİŞTİ

- Sergey Skripal, Rus askeri istihbaratının (GRU) personel dairesinde üst düzey bir görevliydi. İngiliz istihbaratına GRU’nun muharebe düzenine dair bilgi verdiği sanılıyor. Ayrıca Avrupa’daki Rus casuslarının bilgilerini deşifre ettiği de iddialar arasında.

- Rusya, emekli albayın verdiği istihbarat karşılığında MI6’ten 100 bin dolar ödeme aldığını iddia ediyor. Buna göre Skripal, bilgileri tıpkı Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi bir kayanın altına gizliyor ve İngiliz istihbaratı buradan alıyordu. Skripal, Rusya’da vatana ihanet suçlamasıyla 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

- Rusya’nın ABD’ye farklı kimliklerle yerleştirdiği 10 gizli ajanın deşifre olması üzerine 2010 yılında ABD ile Rusya arasında ‘casus takası’ yaşanmıştı. ABD’deki ajanlarına karşılık Rusya dört kişiyi serbest bıraktı. ABD’nin iade ettiği grupta ‘Kızıl Anna’ diye bilinen Anna Chapman, Rusya’nın verdiği grubun içinde ise Sergey Skripal bulunuyordu.

- Soğuk Savaş dönemini anımsatan bu takas, Avusturya’daki Viyana Havalaanı’nda gerçekleşti. Viyana’da Amerikan ve Rus uçakları pistte yan yana park etmiş halde casuslar takas edilmiş, Putin, ABD’den gelen casusları kahraman gibi karşılamıştı. Skripal’in yaptıklarıyla Rus istihbaratına büyük zarar verdiği konuşulmuştu.

RUSYA: İNGİLTERE YARDIM İSTEMEDİ

İngiliz basınında Sergey Skripal’in zehirlenmiş olabileceği iddiaları üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, olayla ilgili kimsenin kendilerinden yardım istemediğini söyledi. Sergey Skripal’in komaya girmesini ‘trajik bir durum’ olarak niteleyen Peskov, “Moskova her zaman işbirliğine hazırdır” dedi. Putin’in Sözcüsü Peskov, zehirlenme spekülasyonlarıyla ilgili “Bu iddiaları gündeme getirmeleri uzun vakit almadı” diye de ekledi.