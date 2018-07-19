Rus Büyükelçi: Gizli anlaşma yok
FİNLANDİYA’nın başkenti Helsinki’de pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan zirve birçok iddiaya neden olurken, Moskova tarafı ‘gizli anlaşma yok’ mesajı verdi. Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, “Gizli anlaşma yok. Rusya’nın dikkat çekici önerileri var” dedi.
ABD-Rusya liderlerinin gizli Suriye anlaşmasına vardıkları söylentilerinin artması üzerine açıklama yapan Antonov, “Zirvede bizim Amerikan tarafına Suriye konusunda birtakım yeni önerilerde bulunduğumuz doğru. Sunduğumuz öneriler de anladığım kadarıyla Amerika tarafından ilgiyle karşılandı. Bu öneriler özellikle Suriye’nin güneyindeki çatışmasızlık bölgesini kapsıyor ve bu toprakların da Suriye’ye ait olduğunu gerçeğini pekiştirme amacı taşıyor. ABD’den bu önerilere olumlu yanıt almayı umuyoruz” dedi.
Suriye’de Rusya ile ABD arasında askeri iletişimin sürdüğünü belirten Antonov, “Şimdiye kadar Suriye’deki temasımız bir çatışma çıkmamasına hizmet ediyordu. Bizim ise beklentimiz askeri işbirliğinin krizin çözümü için katkı sağlaması yönünde. Bu konuda da karşı taraftan beklentilerimiz var” ifadelerini kullandı.
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