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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
10.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rus basınından Türk S-400 iddiası

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rus basınından Türk S-400 iddiası

TÜRKİYE’nin Rusya’dan satın aldığı ve geçen kasım sonunda test ettiği S-400 hava savunma sisteminde Ankara’yı tatmin etmeyen bazı unsurlar olduğu öne sürüldü.

Rus Avia.pro havacılık haberleri sitesinin iddiasına göre söz konusu unsur sistemin radarına entegre çalışan ve ‘dost-düşman’ ayrımı yapan havadaki hedefleri tanımlama modülüyle ilgili. Haberde, “Türkiye’ye satılan S-400 ‘dost-düşman’ belirleme ünitesi kolaylıkla NATO standardına dönüştürülebilir. Türkiye bizden aldığı savunma sistemini NATO’nun ‘STANAG-4193’ dost-düşman yazılımıyla entegre etmek istiyor. Uluslararası sivil havacılık CAO tanımlamasını da içermesini istiyor” denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise dün AA’ya verdiği röportajda S-400 kurulumunun ve personel eğitiminin planlı bir şekilde sürdüğünü vurguladı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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