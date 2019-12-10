Rus basınından Türk S-400 iddiası

Rus Avia.pro havacılık haberleri sitesinin iddiasına göre söz konusu unsur sistemin radarına entegre çalışan ve ‘dost-düşman’ ayrımı yapan havadaki hedefleri tanımlama modülüyle ilgili. Haberde, “Türkiye’ye satılan S-400 ‘dost-düşman’ belirleme ünitesi kolaylıkla NATO standardına dönüştürülebilir. Türkiye bizden aldığı savunma sistemini NATO’nun ‘STANAG-4193’ dost-düşman yazılımıyla entegre etmek istiyor. Uluslararası sivil havacılık CAO tanımlamasını da içermesini istiyor” denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise dün AA’ya verdiği röportajda S-400 kurulumunun ve personel eğitiminin planlı bir şekilde sürdüğünü vurguladı.