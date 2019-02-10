Rus basınından iddia: Suriye İstihbarat Başkanı Ankara’ya geldi
Rusya’nın Federal Haberler Ajansı (FHA), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 23 Ocak Moskova zirvesi ardından Şam ile Ankara arasında istihbarat servisleri düzeyinde yeni diyalog süreci başlatıldığını yazdı.
Suriye ve Lübnan kaynaklarına dayanan FHA, ocak ayı sonunda Suriye istihbarat servisi El Muhaberat Şefi General Ali Memlük’ün, gizlice Ankara’ya gelerek MİT yönetimiyle doğrudan temaslarda bulunduğunu iddia etti. Böyle bir temasın anlamını, Rusya Bilimler Akademisi’nin Doğu uzmanı Boris Dolgov, FHA için yorumladı.
ADANA MUTABAKATI İÇİN OLABİLİR
Dolgov, Putin-Erdoğan görüşmesinde Rus tarafının 1998 tarihli Suriye ile Türkiye arasında terörle mücadele için yapılmış Adana Mutabakatı’nı gündeme getirdiğini hatırlatarak şöyle devam etti: “Kremlin bu anlaşmanın günümüzde de geçerli olduğunu ima etti. Dolayısıyla Ali Memlük, Adana Mutabakatı’nın günümüz şartlarında nasıl çalıştırılabileceğini görüşmek için Ankara’ya gitmiş olabilir. Özellikle ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ardından Fırat’ın doğusunda kontrolü elinde bulunduran ve Türkiye tarafından PKK’nın uzantısı olarak değerlendirilen PYD faktörü hem Ankara, hem Şam açısından hayati. Türkiye ABD’den boşalacak bölgelerin kontrolünü tampon bölge kurarak sağlamak isterken, Şam rejimi de kuzeyde kurtarılmış Kürt bölgesi görmek istemiyor” dedi.
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