Rus basını yazdı! "ABD Türkiye ve Katar'ı vazgeçirmeye çalıştı"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Washington, bir dizi ülkeyi S-400 sistemlerini almaktan vazgeçirmek için çalışma yürütüyor.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, ABD'li yetkili, Washington'un Rus savunma sistemlerini almayı planlayan Türkiye ve Katar'a ilişkin ne tür önlemler aldığı sorusuna "Bir dizi ülkeyle görüşmeler yapıyoruz. Bir karara vardığımızda uygun tedbirleri alacağız" yanıtını verdi.

Yaptırım tehdidi nedeniyle Rus savunma sistemlerini almaktan vazgeçen ülkeler veya şirketler hakkında bilgi vermeyen ABD'li yetkili, "Rusya, hangi anlaşmaların bozulduğunu biliyor" iddiasında bulundu.