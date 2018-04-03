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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
03.04.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

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Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Rus basını, bugün gerçekleşecek olan büyük zirveyi manşetten gördü. TASS haber ajansı Putin'in tekrar seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yaptığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Türkiye’ye geliyor. Erdoğan, Beştepe’de Putin'i resmi törenle karşıladıktan sonra, iki lider video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılacak. Daha sonra yapılacak baş başa görüşmenin ardından da, ortak basın toplantısı düzenlenecek. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Rus basını, bu kritik ziyareti manşetten gördü.

İLK YURTDIŞI ZİYARET
Rusya’nın TASS haber ajansı, 2017’de iki liderin 8 kere yüz yüze ve 20’den fazla kez de telefonla görüştüğünü belirtti. 18 Mart’ta Rusya’da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Putin’in, tekrar seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretinin Türkiye’ye olacağı vurgulandı.

TASS, 4 Haziran’da iki lidere İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katılarak üçlü zirve yapacağını da hatırlattı.

PRAVDA'NIN MANŞETİ, ERDOĞAN PORTRESİ

Sovyetler Birliği döneminin resmi gazetesi Pravda, internet sitesinin İngilizce versiyonunda manşete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anlatan yazıyı koydu. Bu yazıda, Erdoğan’ın siyasi geçmişi yer alıyor.

KARLOV SUİKASTİ VE FETÖ BAĞLANTISI

Rusya’dan İngilizce yayım yapan The Moscow Times gazetesi ise 2016 yılının sonunda Ankara’da öldürülen Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’la ilgili habere yer verdi. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın ateş açtıktan sonra tekbir getirerek "Halep'i, Suriye'yi unutmayın" diye bağırmasının altı çizilerek, Türkiye’nin olayla ilgili olarak FETÖ elebaşı Fethullah Gülenhakkında yakalama kararı çıkardığı belirtildi.

 

 

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