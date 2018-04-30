Rus basını duyurdu... Böyle görüntülendiler
Fransız askerler, terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Menbiç'in sınırlarında nöbet tutarken görüntülendi. Menbiç'e gelen 50 Fransız askerinin kuzeyde bir askeri üs kurduğu iddia edildi.
Sputnik'te yer alan haberde Fransız askerlerin Menbiç'te Sacur Çayı bölgesinde 2 askeri araçla nöbet tuttuğu görülüyor.
Araçlara asılan ABD ve Fransa Bayrakları dikkat çekti.
Habere göre Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın elinde tuttuğu bölgelerde toplam 250 Fransız askeri olduğu iddia ediliyor. Fransa'nın Kobani, Tabka, Rakka ve Deyr Ez Zor'da askerleri bulunuyor. Kobani'de Fransız askerlerine ait bir merkez de var.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle