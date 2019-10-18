Rus basını böyle duyurdu: Erdoğan'ın zaferi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRus basını böyle duyurdu: Erdoğan'ın zaferi
GeriDünya Rus basını böyle duyurdu: Erdoğan'ın zaferi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
18.10.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Rus basını böyle duyurdu: Erdoğan'ın zaferi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rus basını böyle duyurdu: Erdoğan'ın zaferi

Rus basınında, Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelerin ardından varılan anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi olarak değerlendirildi.

Rusya'nın önde gelen basın kuruluşları, Türkiye ve ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi konusunda anlaşmaya varmasını olumlu karşıladı.
Vzglyad internet sitesinin "ABD-Türkiye ilişkileri kurtuluş şansına kavuştu" başlığıyla verdiği haberde, Washington'ın Ankara'ya baskı ve yaptırım tehditlerinin boş çıktığına dikkat çekildi. Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda ABD ile karşı karşıya kaldığı krizden zaferle çıktı." ifadesi kullanıldı.

Kommersant gazetesinin "Ankara ve Washington kendilerini kazananlar olarak görüyor" başlığıyla verdiği haberde, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin askeri operasyonunun 18 Ekim gecesinden itibaren beş gün süreyle askıya alındığı belirtildi. Haberde, "Ankara, Washington ve Kürtler başarılı olduklarını söylüyor." ifadesine yer verildi.

"Suriye konusunda Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşma olumlu"

Rus hükümetinin yayın kuruluşu Rossiskaya Gazeta, anlaşmadan bu yana Rus makamları tarafından yapılan az sayıdaki açıklamalara yer verdi.
Haberde, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un anlaşmaya ilişkin "Türk meslektaşlarımızdan bilgi almayı bekliyoruz." ifadesi aktarıldı.
"Suriye konusunda Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşma olumlu" başlığı taşıyan başka bir haberde, Rus parlamentosunun alt kanadı Dumanın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev'in şu değerlendirmesi aktarıldı:

"ABD-Türkiye arasındaki anlaşma, güç kullanımını durduracak tüm çabalar gibi genel olarak olumlu bir gelişme. ABD, Ankara'nın böyle bir güvenli bölge kurma hakkını tanıdı. İkincisi Kürtler ve Şam da daha fazla kayıp yaşamamak için benzerini yapacaklar gibi."

"Sahadaki durum büyük ihtimalle Türkiye'nin lehine"

Rus Savunma Bakanlığının yayın organı Zvezda TV'de "ABD, Ankara'ya Kürtlerin kaçması için baskı yaptı" başlığıyla verilen haberde, ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'nin kuzeyindeki operasyonu durdurması için baskı yaptığı ve bunun sonucunda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.
Türkiye uzmanı İvan Starodubtsev, Zvezda TV'ye konuşarak, "ABD, Kürtlerin kaçmasına izin verilmesi için Türkiye'ye büyük baskı kurdu. Erdoğan'ın bunu yapması kolay değil çünkü Erdoğan kendi ülkesinde terörist olarak kabul edilen kişilerin gitmelerine izin veriyor. Öte yandan ABD'nin, Türkiye'nin ekonomisine ciddi hasar verecek güce sahip olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden, ABD'nin baskısı gözardı edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
RT televizyon kanalına konuşan Siyasi Bilgi Merkezi Genel Müdürü Aleksey Muhin ise Türkiye'nin operasyona devam edeceği iddiasını öne sürerek, "Türkiye'nin ABD ile yaptığı anlaşma, YPG/PKK açısından başarısız olarak kabul ediliyor. Sahadaki durum büyük ihtimalle Türkiye'nin lehinedir." ifadesini kullandı.

Rus TASS haber ajansı, "Türkiye ve ABD'nin anlaşması nedeniyle Rusya, Suriye meselesinin çözümündeki rolünü kaybetmeyecek" başlığı ile verdiği yorum yazısında, Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün Orta Doğu ve Yakın Doğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin'in görüşlerini aktardı.
Fitin, "ABD, her zaman Suriye meselesinin çözümünün Rusya'nın inisiyatifine kalmamasını istedi. Neyse ki bunu yapamıyorlar. Erdoğan ise ABD'nin aksine Rusya ile çalışılabileceğini anladı. Bu yüzden, Türkiye'nin harekatı durdurma konusunda ABD ile anlaşmaya varması, Suriye meselesinin çözümü yönündeki pozisyonunu etkilemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

RİA haber ajansına değerlendirmelerde bulunan Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü Doğu Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İrina Zvyagelskaya, Türkiye'nin ABD ile yaşadığı krizin derinleşmesini istemediğini belirterek, "Anlaşma, Türkiye'nin operasyonu tamamen durduracağı yönünde şekillenmiş değil. Türkiye operasyonu geçici olarak durduruyor, yani Kürt silahlı güçlerine bölgeden gitmelerine imkan tanıyor. Türkiye bundan sonra operasyona resmen devam edebilir." ifadesini kullandı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Rus basını böyle duyurdu: Erdoğan'ın zaferi
Seçim için Türkiye hakkında yalan haber yapıyorlar
'Johnson büyük bir kumar oynuyor'
Filipinler'de yangın: Yüzlerce ev kül oldu