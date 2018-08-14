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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
14.08.2018 - 01:21, Son Güncelleme:

Rus Bakan Lavrov bugün Ankara’da: Gündem İdlib

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Rus Bakan Lavrov bugün Ankara’da: Gündem İdlib

SURİYE’de Esad rejiminin, çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş ve Türkiye’nin 12 ayrı gözlem noktası kurduğu İdlib’e yönelik havadan yoğun bombardımanı Ankara’nın rahatsızlığını artırdı.

Esad rejiminin sivillerin yaşadığı yerlere bombardımanı sürdürmesi halinde Türkiye sınırına yakın bu bölgeden yeni bir göç dalgası endişesi yaşayan Ankara, bu ihtimale karşı her türlü hazırlığı yapıyor. Muhaliflerin Suriye’deki son kalesi olarak görülen İdlib’te yaklaşık 2.5 milyon kişi yaşıyor. Üst düzey bir yetkili Hürriyet’e, “Olası bir göç hareketliliğinde Türkiye’ye giriş izni verilmeyecek. Tüm tedbirler Suriye içinde alınacak” dedi.

‘ZİRVEDE GÖRÜŞELİM’

İdlib sorunu, Ankara’da dün başlayan Büyükelçiler Konferansı’na bugün konuşmacı olarak katılması beklenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la da görüşülecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün biraraya geleceği Lavrov’la İdlib konusunu ayrıntılı şekilde ele alması bekleniyor. Görüşmede Lavrov’un Türkiye ve Rusya’nın yanısıra Almanya ve Fransa’nın da katılımıyla dörtlü bir Suriye zirvesi yapılması ve bu zirve içinde İdlib sorununun ayrıntılı şekilde görüşülmesi teklifini getirmesi bekleniyor. Ankara, Rusya’nın bu teklifine olumsuz yaklaşmazken, Eylül başı için planlanan bu zirveden sonuç çıkabilmesi için Esad rejiminin saldırılarını bir an önce sona erdirmesi gerektiğini vurguluyor.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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