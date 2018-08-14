Rus Bakan Lavrov bugün Ankara’da: Gündem İdlib
SURİYE’de Esad rejiminin, çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş ve Türkiye’nin 12 ayrı gözlem noktası kurduğu İdlib’e yönelik havadan yoğun bombardımanı Ankara’nın rahatsızlığını artırdı.
Esad rejiminin sivillerin yaşadığı yerlere bombardımanı sürdürmesi halinde Türkiye sınırına yakın bu bölgeden yeni bir göç dalgası endişesi yaşayan Ankara, bu ihtimale karşı her türlü hazırlığı yapıyor. Muhaliflerin Suriye’deki son kalesi olarak görülen İdlib’te yaklaşık 2.5 milyon kişi yaşıyor. Üst düzey bir yetkili Hürriyet’e, “Olası bir göç hareketliliğinde Türkiye’ye giriş izni verilmeyecek. Tüm tedbirler Suriye içinde alınacak” dedi.
‘ZİRVEDE GÖRÜŞELİM’
İdlib sorunu, Ankara’da dün başlayan Büyükelçiler Konferansı’na bugün konuşmacı olarak katılması beklenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la da görüşülecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün biraraya geleceği Lavrov’la İdlib konusunu ayrıntılı şekilde ele alması bekleniyor. Görüşmede Lavrov’un Türkiye ve Rusya’nın yanısıra Almanya ve Fransa’nın da katılımıyla dörtlü bir Suriye zirvesi yapılması ve bu zirve içinde İdlib sorununun ayrıntılı şekilde görüşülmesi teklifini getirmesi bekleniyor. Ankara, Rusya’nın bu teklifine olumsuz yaklaşmazken, Eylül başı için planlanan bu zirveden sonuç çıkabilmesi için Esad rejiminin saldırılarını bir an önce sona erdirmesi gerektiğini vurguluyor.
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