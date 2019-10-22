Rus askerleri Kamışlı’da
ABD’nin çekilme kararı sonrası ana bileşenini terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) çağrısı üzerine Esad rejiminin denetimine geçen Kamışlı’ya dün akşam saatlerinde çok sayıda Rus askerinin geldiği bildirildi.
Rus askerlerinin Nusaybin’in hemen karşısındaki bölgeye uçaklarla geldiğini öne süren yerel kaynaklar, Esad güçleriyle birlikte Türkiye sınır hattında konuşlanmak için pozisyon aldıkları bilgisini verdi. Öte yandan Esad’a bağlı birliklerin, Tel Abyad’ın güneyindeki Ayn İsa’ya ağır makineli silah sevkiyatı yaptığı bildirildi. Yerel kaynaklar Suriye askerlerinin Ayn İsa’dan geçen tüm yolları tuttuğunu da ifade etti. Ayrıca, Suriye ordusunun ABD’nin çekilmesi sonrası hâkimiyeti ele aldığı Menbiç’te obüs konuşlandırdığı ifade edildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle