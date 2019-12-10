Rus askeri ilk kez Rakka’da

Moskova, bunun bir askeri operasyon olmadığını, bölgedeki sivillere yardım ulaştırmak için geldiklerini duyurdu.

‘HALKA YARDIM DAĞITTIK’

Suriye’deki Rus Hmeymim Hava Üssü’ndeki komutanlardan Vladimir Varnavskiy, Rakka’ya önceki gün herhangi bir ateş açılmadan girildiğini belirtti. Rus komutan, “Rus kuvvetleri Rakka’ya askeri operasyon için değil, sivil halka yardım ulaştırmak için girdi. Rus konvoyu beraberinde getirilen 2 bin ferdi yardım paketi burada yaşam mücadelesi veren halka dağıtıldı. Gıda yardımının yanı sıra şehre giren grupta kalifiye hekimler de yer alıyor. Doktorlar bir süre burada kalarak halka sağlık yardımı verecek. Halk askeri konvoyumuzu çok iyi karşıladı. Bölgenin bir an önce tamamen teröristlerden temizlenerek yasal yönetimin gelmesini istiyorlar” dedi.

ALTYAPI FAALİYETİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise harekât sırasında büyük zarar gören şehrin harabe halinin devam ettiği belirtildi. Halkın yıkıntılar arasında yaşamak zorunda olduğu, şehirde içme suyu ve elektrik sıkıntısı olduğu da kaydedildi. Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı lojistik birlikleri, Rakka halkının hayatını bir parça kolaylaştırmak için bölgede çalışmalar yapacak” denildi.