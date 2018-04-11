Rus Amiral Komoyedov: Blöf yapmanın zamanı değil
Rusya’da 1998-2002 yılları arasında Rusya’nın Karadeniz Donanmasını komuta eden Amiral Vladimir Komoyedov, Suriye krizi etrafında şimdiki ABD-Rusya restleşmesinde katiyetle blöflere yer verilmemesi gerektiğini açıkladı.
Eski görev alanı olan Akdeniz bölgesindeki yükselen gerilim hakkında Moskova’dan uyarı açıklaması yapan Rus Amiral Vladimir Komoyedov, özetle şu ifadelere yer verdi:
Rus Amiral Vladimir Komoyedov
“ABD’nin Akdeniz’e çekiç güç gönderdiği artık kesin. Uçak gemisi ‘Harry Truman’ tek başına gelmiyor. Ona ‘Normandy, Arly Burke, Balkeli, Forest Sherman ve Farragut’ kruvazörleri eşlik ediyor. Ayrıca bu filoya yarı yolda ‘Jason Dunham’ ile ‘Sullivans’ destroyer gemileri katılacak. Firkateyn ‘Donald Cook’ 60 Tomahawk seyir füzesiyle zaten bölgede. Önümüzdeki günlerde ona ikincisi ‘Porter’ firkateyni katılacak. Kimi askeri kaynaklar güvertesinde 150 seyir füzesi bulunduran ‘Floreda’ nükleer denizaltının da bölgeye hareket ettiğini söylüyor. Bu son derece ciddi vurucu bir gücün oluşturulduğu anlamına geliyor. Gerçekçi olmak gerekirse, bizim Akdeniz’de şu an bulundurduğumuz filo bu kuvvete karşı koyacak güçte değil. Amerikan veya başka bir batılı ülke gemisine atılacak ilk mermi savaş ilanı anlamına gelir. Bazı diplomatlarımız, ‘Sadece füzeler değil, onların ateşlendiği rampalar da hedefimiz olacak’ diyor. Bu tür beyanlar akılsızca blöften başka bir şey değil. Sadece ABD gemilerinin vurucu gücü toplandığında bin 500 kilometrelik alanda geniş şemsiye oluşturacak güçte. Arkalarında ise NATO müttefikleri duruyor. Dolayısıyla diplomatlarımız karşı tarafla birlikte blöf yarışı yapmak yerine bir an önce masa başına oturup geç olmadan bu krize çözüm bulmalı.”
1991 yılında, ABD’nin ilk Irak müdahalesi sırasında ateşlediği 284 Tomahawk füzesi, tüm Irak savunmasının çökertilmesi için yeterli olmuştu.
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