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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
11.04.2018 - 16:28, Son Güncelleme:

Rus Amiral Komoyedov: Blöf yapmanın zamanı değil

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rus Amiral Komoyedov: Blöf yapmanın zamanı değil

Rusya’da 1998-2002 yılları arasında Rusya’nın Karadeniz Donanmasını komuta eden Amiral Vladimir Komoyedov, Suriye krizi etrafında şimdiki ABD-Rusya restleşmesinde katiyetle blöflere yer verilmemesi gerektiğini açıkladı.

Eski görev alanı olan Akdeniz bölgesindeki yükselen gerilim hakkında Moskova’dan uyarı açıklaması yapan Rus Amiral Vladimir Komoyedov, özetle şu ifadelere yer verdi:

Rus Amiral Komoyedov: Blöf yapmanın zamanı değil

Rus Amiral Vladimir Komoyedov

ABD’nin Akdeniz’e çekiç güç gönderdiği artık kesin. Uçak gemisi ‘Harry Truman’ tek başına gelmiyor. Ona ‘Normandy, Arly Burke, Balkeli, Forest Sherman ve Farragut’ kruvazörleri eşlik ediyor. Ayrıca bu filoya yarı yolda ‘Jason Dunham’ ile ‘Sullivans’ destroyer gemileri katılacak. Firkateyn ‘Donald Cook’ 60 Tomahawk seyir füzesiyle zaten bölgede. Önümüzdeki günlerde ona ikincisi ‘Porter’ firkateyni katılacak. Kimi askeri kaynaklar güvertesinde 150 seyir füzesi bulunduran ‘Floreda’ nükleer denizaltının da bölgeye hareket ettiğini söylüyor. Bu son derece ciddi vurucu bir gücün oluşturulduğu anlamına geliyor. Gerçekçi olmak gerekirse, bizim Akdeniz’de şu an bulundurduğumuz filo bu kuvvete karşı koyacak güçte değil. Amerikan veya başka bir batılı ülke gemisine atılacak ilk mermi savaş ilanı anlamına gelir. Bazı diplomatlarımız, ‘Sadece füzeler değil, onların ateşlendiği rampalar da hedefimiz olacak’ diyor. Bu tür beyanlar akılsızca blöften başka bir şey değil. Sadece ABD gemilerinin vurucu gücü toplandığında bin 500 kilometrelik alanda geniş şemsiye oluşturacak güçte. Arkalarında ise NATO müttefikleri duruyor. Dolayısıyla diplomatlarımız karşı tarafla birlikte blöf yarışı yapmak yerine bir an önce masa başına oturup geç olmadan bu krize çözüm bulmalı.”

1991 yılında, ABD’nin ilk Irak müdahalesi sırasında ateşlediği 284 Tomahawk füzesi, tüm Irak savunmasının çökertilmesi için yeterli olmuştu.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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