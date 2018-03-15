Rus adaylar tartıştı: 'Fahişe cadı', 'Putin'in dalkavuğu'
Rusya’da 18 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimleri gün sayarken, Putin’e rakip adayların katıldığı tartışma programında aday Kseniya Sobçak sözü kesilip hakarete uğrayınca gözyaşlarını tutamayarak stüdyoyu ağlayarak terk etti. Aşırı sağcı Rus siyasetçi ve Türkolog Vladimir Jirinovski, Sobçak'a en çok yüklenen isim oldu.
Rusya’nın en büyük “Rossiya-1” TV kanalında Çarşamba akşamı Putin hariç geride kalan parti ve adayla tartışma programına katılarak adaylıklarını savundu.
'BUNLARA OY VERMEYİN'
Başta Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski olmak üzere diğer adayları eleştiren genç aday Kseniya Sobçak, “Bunların alayı Kremlin ve Putin’in dalkavukları. Rol icabı siyaset yapıyor, rol icabı seçimlere katılıyor. Bakın onlar Putin’in hiç eleştiriyor mu. Ben gerçekleri konuşunca da ağzımı kapatmaya çalışıyorlar. Bunlara katiyen oy vermeyin” dedi.
Vladimir Jirinovski
'FAHİŞE CADI'
Bu sırada Sobçak'ın konuşması Vladimir Jirinovski tarafından kesildi. Seçimdeki tek kadın aday Sobçak’ı 'tımarhane kaçkını' olarak tanımlayan Jirinovski “Alın bu çocuğu karşımızdan. Ona bir bebek oturağı verin ki ihtiyacını görsün. Fahişe cadı” deyiverdi.
AĞLAYARAK AYRILDI
Jirinovski yanı sıra geride kalan başkan adayları da genç kadın adaya hakaretler yağdırınca kendini tutamayan Sosçak gözyaşları dökerek stüdyoyu terk etti.
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