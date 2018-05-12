Rumların 'Türk' korkusu... Kadın ve çocukları silahlandırdılar!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
12.05.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Rumların 'Türk' korkusu... Kadın ve çocukları silahlandırdılar!

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rumların 'Türk' korkusu... Kadın ve çocukları silahlandırdılar!

KIBRIS Rum yönetimi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgi almalarının ardından panik halinde sivil erkekleri silahlandırdı. Yaklaşık 60 bin haneye mühimmatlarıyla birlikte G-3 piyade tüfeği zimmetledi. Rum ordusu ‘seferiler’ adı verilen bu milis gücüne her yıl kısa süreli silahlı eğitim veriyor. Rum seferiler ise, son yıllarda eşleri ve çocuklarını eğitime götürmeye başladı. Makyajlı kadınlar ve küçük çocuklar, elde otomatik silah, Türklere karşı gerilla savaşına hazırlanıyor.

Rum ordusunun seferberlik görev emri çerçevesinde seferilere verdiği silahlı eğitim her yıl Nisan ve Mayıs aylarında yapılıyor. Rum subaylar, seferilere yeni model otomatik tüfeklerin nasıl kullanılacağı, silah bakım, ilk yardım, açık arazide gerilla tarzı silahlı mücadele ve hayatta kalma eğitimi veriyor.
 
ÇOCUKLARA SİLAH SOSYAL MEDYADA
Son yıllarda Rum seferiler silahlı eğitime eş ve çocuklarını da getirmeye başladı. Güneş gözlüklü, makyajlı kadınlar ve küçük çocuklar da savaş eğitimi alıyor. Zorlu arazi şartlarında temel silahlı mücadele eğitimi alan Rum aileler, savaş eğitimini sosyal etkinlik olarak görmeye başladı ve silahlı görüntülerini sosyal medya hesaplarından da yayınlıyor.

Rumların Türk korkusu... Kadın ve çocukları silahlandırdılar


Rum savunma bakanlığı ve subayları da gönüllü olan kadın ve çocuklara silahlı eğitim vermekte sakınca görmüyor ve hatta destek oluyor.
 
TAM GAZ SİLAHLANMA
Kıbrıs Rum yönetimi son yıllarda Rum Milli Muhafız Ordusu adını verdikleri silahlı kuvvetlerini güçlendirme konusunda önemli adımlar attı. Rum erkeklerine mecburi 2 yıllık askerlik görevini kısalttılar ancak profesyonel orduya geçiş amacıyla 2015 yılında paralı profesyonel kara gücü oluşturma yönünde ilk adımı attılar. 3 bin sözleşmeli asker alımı yapan Rum ordusu, İsrail’den silahlı karakol gemisi satın aldı. Rum ordusu, AB ülkeleri ve İsrail ordusuyla gerçekleştirdiği tatbikatlarda kırmızı düşman güçlerinin Türkler olduğu tatbikatlar düzenliyor.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (11.05.2018) - 2İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için

 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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