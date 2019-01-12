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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rumların kriz kuyusu boş çıktı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rumların kriz kuyusu boş çıktı

Kıbrıs Rum yönetiminin, Türkiye ve KKTC’nin tüm itirazlarına rağmen tek yanlı parsellediği doğu Akdeniz’de sondaj yapan Amerikan ExxonMobil’in ilk denemesinden herhangi bir sonuç çıkmadı.

Kıbrıs adasının yaklaşık 300 km güneyinde Mısır’a yakın sularda Aralık ayından bu yana sondaj çalışmaları yapan ExxonMobil’in kiraladığı İngiliz Stena Icemax adlı sondaj gemisi aynı parselde ikinci sondaj merkezine hareket etti. Rum medyası Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayanarak, ilk sondajın başarısız olduğunu yazdı.

KAMUOYUNDA DÜŞ KIRIKLIĞI

Fileleftheros gazetesi, manşet haberinde Katar’ın devlet petrol şirketiyle 10 numaralı parselde ortaklaşa sondaj yapan ExxonMobil’in bir ay sürecek ikinci sondaj denemesinde orta büyüklükte bir yatak bulması halinde çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Gazete, ExxonMobil jeologlarının ilk sondajda doğalgaz yerine karmaşık coğrafi veriler elde ettiğini yazdı. Politis gazetesi ise ‘Gaz beklentileri boşa çıktı’ başlığıyla verdiği manşet haberinde, hükümetin sessiz kalmasının kamuoyunda büyük düş kırıklığına yol açtığını kaydetti. Rum yönetiminin uluslararası ihalelere çıktığı son 6 yılda, sadece Amerikan Noble Energy şirketi Afrodit adı verilen 13 numaralı parselde orta büyüklükte doğalgaz yatağına ulaştı. Total ve ENI şirketlerinin önümüzdeki aylarda bölgede yeni sondajlar yapması bekleniyor. Türk donanması geçen yıl KKTC açıklarına sondaja gelen İtalyan ENI gemisini bölgeden uzaklaştırmıştı.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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