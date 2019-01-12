Rumların kriz kuyusu boş çıktı
Kıbrıs Rum yönetiminin, Türkiye ve KKTC’nin tüm itirazlarına rağmen tek yanlı parsellediği doğu Akdeniz’de sondaj yapan Amerikan ExxonMobil’in ilk denemesinden herhangi bir sonuç çıkmadı.
Kıbrıs adasının yaklaşık 300 km güneyinde Mısır’a yakın sularda Aralık ayından bu yana sondaj çalışmaları yapan ExxonMobil’in kiraladığı İngiliz Stena Icemax adlı sondaj gemisi aynı parselde ikinci sondaj merkezine hareket etti. Rum medyası Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayanarak, ilk sondajın başarısız olduğunu yazdı.
KAMUOYUNDA DÜŞ KIRIKLIĞI
Fileleftheros gazetesi, manşet haberinde Katar’ın devlet petrol şirketiyle 10 numaralı parselde ortaklaşa sondaj yapan ExxonMobil’in bir ay sürecek ikinci sondaj denemesinde orta büyüklükte bir yatak bulması halinde çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Gazete, ExxonMobil jeologlarının ilk sondajda doğalgaz yerine karmaşık coğrafi veriler elde ettiğini yazdı. Politis gazetesi ise ‘Gaz beklentileri boşa çıktı’ başlığıyla verdiği manşet haberinde, hükümetin sessiz kalmasının kamuoyunda büyük düş kırıklığına yol açtığını kaydetti. Rum yönetiminin uluslararası ihalelere çıktığı son 6 yılda, sadece Amerikan Noble Energy şirketi Afrodit adı verilen 13 numaralı parselde orta büyüklükte doğalgaz yatağına ulaştı. Total ve ENI şirketlerinin önümüzdeki aylarda bölgede yeni sondajlar yapması bekleniyor. Türk donanması geçen yıl KKTC açıklarına sondaja gelen İtalyan ENI gemisini bölgeden uzaklaştırmıştı.
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