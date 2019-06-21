Rumların gündemi Maraş
KKTC’nin 45 yıldır kapalı tutulan ‘hayalet kent’ Maraş’ı yerleşime açma kararı, Kıbrıs Rum medyasının birinci gündem maddesi oldu.
Rum gazetelerinin neredeyse tümü Maraş’ı birinci sayfalarına taşıdı. Rum gazetelerinin bazıları, Türkiye ve KKTC’nin Maraş açılımıyla doğalgaz krizini gölgelemeyi amaçladığını belirtirken, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Hristodulidis, “2014 yılında dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Ada’ya geldiği zaman, Maraş’ın yeniden inşası için özel bir komisyonun durum tespiti yapmasını biz teklif etmiştik ama Kudret Özarsay ve Türk tarafı reddetmişti” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle