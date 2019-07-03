Rumlarda S-200 şoku
Suriye-İsrail çatışmasında ateşlenen ve savaş gemileriyle dolu doğu Akdeniz’de yaklaşık 300 kilometre kat ederek KKTC’nin başkenti Lefkoşa’nın 15 kilometre uzağında havada infilak eden Suriye’ye ait S-200 füzesi, Kıbrıs Rum yönetiminde, “Eski model füze, İngiliz üslerinin savunmasını aştı, bizim sistemlerimizi geçti, neden kimse görmedi” tepkisine yol açtı. Cevabını da Rum medyası verdi: Türkiye’ye karşı Rumların satın aldığı Tor ve BUK M-1 savunma sistemlerinin radarları, adada savaş olmaması nedeniyle kapalıydı…
Fileleftheros ve Politis gazeteleri manşet haberlerinde, “İngiliz üsleri ve radarlarının gelen füzeyi neden tespit edip savunma sistemleriyle adaya ulaşmadan imha etmediğini” sordu. Rum medyası ayrıca, askeri yetkililere dayanarak, Rumların envanterinde bulunan Rus yapımı Tor ve BUK M-1 hava savunma sistemlerinin adada savaş olmadığı için kapalı tutulduğunu ve bu nedenle füzeyi görmediklerini yazdı. Rum medyası, Suriye füzesinin yerleşim yerlerine düşmemesinin büyük bir şans olduğuna da dikkat çekti.
KKTC’de Türk ordusunun hava savunma sistemleri bulunmuyor, Ada’nın kuzeyi, mesafenin yakın olması nedeniyle Türkiye tarafından korunuyor, ancak Kıbrıs Rum yönetimi, Türk uçaklarına karşı, füze ve insansız hava araçlarına karşı da kullanılan Rus hava savunma sistemleri Tor ve BUK M-1 füzelerine sahip. Kıbrıs’ta biri deniz diğeri hava olmak üzere İngiltere’nin iki askeri üssü bulunuyor.
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