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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
07.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rumlara sondaj mesajı

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Rumlara sondaj mesajı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs’ın batısında mayıs ayında sondaja başlayan Fatih’ten sonra adanın doğusuna demirleyen Yavuz sondaj gemisine de giderek, kazı çalışmalarını denetledi.

Bakan Dönmez, doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının barışa hizmet etmesi gerektiğini belirterek, Rumlara, “KKTC’nin önerdiği ortak komite kuralım önerisini bir kez daha düşünün” çağrısında bulundu. KKTC’ye günübirlik ziyarette bulunan Enerji Bakanı Dönmez, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından Karpaz yarımadasının açıklarında sondaja başlayan Yavuz gemisini ziyaret etti.

Rumlara sondaj mesajı

‘ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR’

Bakan Dönmez, “Bildiğiniz gibi 2 sondaj gemimiz; biri Fatih adanın batısında, diğeri Yavuz sondaj gemimiz de Karpaz mevkiinde çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz adanın güneyinde görev yapıyor. Türkiye olarak öteden beri hidrokarbon kaynaklarının, çatışma konusu olmaktan çıkarılıp, barış ve refahın artması yönünde ilerlemesini arzuluyoruz” dedi.

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