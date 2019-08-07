Rumlara sondaj mesajı
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs’ın batısında mayıs ayında sondaja başlayan Fatih’ten sonra adanın doğusuna demirleyen Yavuz sondaj gemisine de giderek, kazı çalışmalarını denetledi.
Bakan Dönmez, doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının barışa hizmet etmesi gerektiğini belirterek, Rumlara, “KKTC’nin önerdiği ortak komite kuralım önerisini bir kez daha düşünün” çağrısında bulundu. KKTC’ye günübirlik ziyarette bulunan Enerji Bakanı Dönmez, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından Karpaz yarımadasının açıklarında sondaja başlayan Yavuz gemisini ziyaret etti.
‘ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR’
Bakan Dönmez, “Bildiğiniz gibi 2 sondaj gemimiz; biri Fatih adanın batısında, diğeri Yavuz sondaj gemimiz de Karpaz mevkiinde çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz adanın güneyinde görev yapıyor. Türkiye olarak öteden beri hidrokarbon kaynaklarının, çatışma konusu olmaktan çıkarılıp, barış ve refahın artması yönünde ilerlemesini arzuluyoruz” dedi.
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