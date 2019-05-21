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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
21.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rumlar üs için Fransa’ya gitti

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rumlar üs için Fransa’ya gitti

Türkiye’nin Fatih gemisinin sondaj çalışmalarına başlaması sonrasında Kıbrıslı Rumlar, Fransa’nın adada askeri üs kurma planını hızlandırmak için harekete geçti.

KIBRIS Rum yönetimi, Fatih gemisinin bölgede sondaj çalışmalarına başlamasının ardından Paris ile üç yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde Fransa’ya Ada’da deniz üssü verilmesi konusunu hızlandırdı. Rum yönetimi, Fransa’dan tek yanlı parselledikleri doğu Akdeniz’de kendilerinden parsel kiralayan Fransız Total şirketine koruma sağlamasını istedi.

Rum Simerini gazetesinin haberine göre, Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Paris’e giderek Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile üs konusunun hızlandırılmasını konusunda anlaştı. 9 maddelik ilke anlaşmasına göre, Fransa Rumların Avrupa Ordusu (PESCO) çerçevesinde vermeyi teklif ettiği Rum yönetiminin Mari bölgesindeki küçük deniz üssünü hızlı bir şekilde genişletecek.

RUMLAR ACİL İSTİYOR

Anlaşmanın maddeleri şöyle:

Fransa’ya verilecek mevcut Mari deniz üssü, büyütülecek. Teknik incelemeler tamamlandıktan sonra inşaat 6 ay içinde tamamlanacak. Limana yanaşacak Fransız gemilerinin tüm ikmal ihtiyaçları karşılanacak. Üssün daimi olarak Fransa’nın kullanımında olması yasal olarak garanti altına alınacak. Rum yönetiminin diğer altyapı tesisleri de Fransa’nın kullanımına açılacak. Üssün genişletilme maliyetine Fransa katkıda bulunacak. Fransız donanması, Rumlar’dan parsel kiralayan Fransız Total şirketine gerekli koruma desteğini verecek. Fransa Rumların kendi deniz kuvvetlerinin geliştirilmesine katkı yapacak. Fransa Rum ordusuna askeri eğitim verecek.

 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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