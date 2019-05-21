Rumlar üs için Fransa’ya gitti
Türkiye’nin Fatih gemisinin sondaj çalışmalarına başlaması sonrasında Kıbrıslı Rumlar, Fransa’nın adada askeri üs kurma planını hızlandırmak için harekete geçti.
KIBRIS Rum yönetimi, Fatih gemisinin bölgede sondaj çalışmalarına başlamasının ardından Paris ile üç yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde Fransa’ya Ada’da deniz üssü verilmesi konusunu hızlandırdı. Rum yönetimi, Fransa’dan tek yanlı parselledikleri doğu Akdeniz’de kendilerinden parsel kiralayan Fransız Total şirketine koruma sağlamasını istedi.
Rum Simerini gazetesinin haberine göre, Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Paris’e giderek Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile üs konusunun hızlandırılmasını konusunda anlaştı. 9 maddelik ilke anlaşmasına göre, Fransa Rumların Avrupa Ordusu (PESCO) çerçevesinde vermeyi teklif ettiği Rum yönetiminin Mari bölgesindeki küçük deniz üssünü hızlı bir şekilde genişletecek.
RUMLAR ACİL İSTİYOR
Anlaşmanın maddeleri şöyle:
Fransa’ya verilecek mevcut Mari deniz üssü, büyütülecek. Teknik incelemeler tamamlandıktan sonra inşaat 6 ay içinde tamamlanacak. Limana yanaşacak Fransız gemilerinin tüm ikmal ihtiyaçları karşılanacak. Üssün daimi olarak Fransa’nın kullanımında olması yasal olarak garanti altına alınacak. Rum yönetiminin diğer altyapı tesisleri de Fransa’nın kullanımına açılacak. Üssün genişletilme maliyetine Fransa katkıda bulunacak. Fransız donanması, Rumlar’dan parsel kiralayan Fransız Total şirketine gerekli koruma desteğini verecek. Fransa Rumların kendi deniz kuvvetlerinin geliştirilmesine katkı yapacak. Fransa Rum ordusuna askeri eğitim verecek.
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