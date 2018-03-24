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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
24.03.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Rumlar okuldaki mozaik döşemeyi ‘Türk’ diye söktüler

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rumlar okuldaki mozaik döşemeyi ‘Türk’ diye söktüler

KIBRIS Rum yönetiminin Limasol kentinde ‘Teknik okul’ adlı meslek lisesinde, Türk düşmanlığının hangi büyüklükte olduğunun bir göstergesi ve örneği yaşandı. Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre, okulda tadilat çerçevesinde KKTC’de üretilen mozaik yer kaplama malzemesi ve parke taşı kullanılınca,- okul yönetimi, ‘sökün’ kararı aldı.

Gazetenin haberine göre, Rum müteahhit daha ucuz olduğu gerekçesiyle AB’nin kuralları çerçevesinde ve Rumlara göre yasal yollardan KKTC’den mozaik yer döşemesi malzemesi satın aldı. Rum yönetiminde üretilen yer kaplamaları daha kalın. KKTC’de üretilenler ise, daha ince. Müteahhit okulun bahçe zemininde bir bölümü KKTC’den aldığı malzeme ile döşedi.
 
PARA TÜRK ORDUSUNA GİDİYOR
Olay Rum medyasına haber oldu. Rum medyası, “Limasol teknik okulunda daha geçen hafta işgal etkinliği düzenlendi. (Rum tarafında işgal kelimesi Türkiye’nin 1974’te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı için kullanılıyor) Bir yandan Türk işgalini kınayacak, Türk tarafından alınan malların Türk ordusuna kaynak olduğunu savunacaksınız, öte yandan Türk tarafından gelen malzemeyi okula döşeteceksiniz” eleştirisini yaptı.

Rumlar okuldaki mozaik döşemeyi ‘Türk’ diye söktüler

Okul müdürü Andreas Marankos, tepkiler üzerine yer kaplamalarının sökülmesi talimatı verdi. Marankos, Kuzey Kıbrıs’tan taşların Rum yasalarına göre uygun bir şekilde satın alınarak geldiğini belirtti, ancak olayın yasallıktan daha fazla etik bir konu olduğunu söyledi. Okul müdürü, ‘Türk taşların’ sökülmesine, standartlara uymamasını gerekçe gösterdi.

 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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