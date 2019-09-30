Rumlar Maraş için BMGK’ya başvuracak
BM Genel Kurulu’nun 74’üncü açılış törenleri dolayısıyla New York’ta temaslarda bulunan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, KKTC’nin açmaya hazırlandığı 1974’ten bu yana kapalı tutulan Maraş kentiyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) başvuracaklarına açıkladı.
Anastasiadis, başvurunun önümüzdeki hafta yapılacağını ve Güvenlik Konseyi’nden, kentin BM’ye devredilmesini talep eden 550 ve 789 numaralı kararların teyidini isteyeceklerini söyledi. BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs sorunuyla ilgili 1984 ve 1992 yıllarında aldığı 550 ve 789 numaralı kararlarda, kapalı Maraş kentiyle ilgili birer maddeye yer vermiş, kentin 1974 öncesi sahipleri dışında yerleşime açılmaması ve adadaki BM gücüne devredilmesini talep etmişti.
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