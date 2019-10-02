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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
02.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rumlar hızla silahlanıyor

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rumlar hızla silahlanıyor

Kıbrıs Rum Kesimi dün tek taraflı olarak kutladığı bağımsızlık günü dolayısıyla Lefkoşa’nın Rum Kesimi’nde askeri geçit töreni düzenledi. Törende Sırbistan’dan alınan obüs sistemleri de ilk kez sahne aldı. Rum lider Anastasiadis ise yine Türkiye’yi suçladı.

KIBRIS Rum ordusu, bağımsızlık günü etkinliklerinde ellerindeki tank, top, helikopter tüm silah sistemlerini geçit töreniyle sergiledi. Törende Sırbistan’dan yeni satın alınan NORA B-52 obüs sistemleri de sahne aldı. Rum yönetimi geçen hafta İsrail’den de 8 insansız hava aracı satın almıştı. Rum lider Nikos Anastasiadis, geçit töreninde Türkiye’nin tehditlerine karşı savunma önlemleri aldıklarını öne sürdü.

Kıbrıs adası, İngiliz sömürge idaresinden Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında 16 Ağustos 1960’da imzalanan kuruluş, ittifak ve garanti anlaşmalarıyla bağımsızlığını kazandı. ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ ünvanını Türkleri dışlayarak tek yanlı ellerinde bulunduran Rum yönetimi, 16 Ağustos yerine 1 Ekim tarihini bağımsızlık günü olarak kutluyor.

YUNAN SAVUNMA BAKANI KATILDI

Askeri birlikler, tank ve top sistemleri ile helikopterler başkent Lefkoşa’nın Rum kesiminde geçit töreni düzenledi. Törende Yunanistan’ı Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos temsil etti. Rumların Sırbistan’dan yeni satın aldığı NORA B-52 obüsleri geçit törenine katılarak ilk kez sergilendi. Dakikada 12 top mermisi atabilen hareketli sistem, 52 kilometrelik atış menziline sahip. Geçit töreninde silah sistemini satan Sırbistan’dan da bir temsilci yer aldı.

Rumlar hızla silahlanıyor

TÜRKİYE’YE SUÇLAMA

Rum lider Nikos Anastasiadis, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin deniz alanlarını tehdit ettiğini öne sürerek, “Denizlerdeki münhasır ekonomik bölgemize yönelik Türk tehdit ve tahrikleri savunma tedbirlerimizi artırmamıza yol açtı” dedi. Rum lider, Kıbrıs sorununda Türkiye’nin garantörlüğünü içermeyen bir çözüm arzuladıklarını da kaydetti. ABD, Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu, geleneksel müttefikleri Rusya’dan uzaklaşmaları şartıyla geçtiğimiz aylarda kaldırmıştı.

BİLGİ NOTU

Rum yönetimi, silahlanmanın dışında Türkiye ile siyasi sorunları bulunan İsrail ve Mısır’la da yakın işbirlikleri kuruyor. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından Kıbrıslı Türklerle Türkiye’yi dışlamayı hedefleyen Rum yönetimi, Kıbrıs adasının güneyinde tek yanlı münhasır alan ilan etti, İsrail ve Mısır’la doğu Akdeniz’i paylaşan anlaşmalar imzaladı.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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