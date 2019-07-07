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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
07.07.2019 - 20:21, Son Güncelleme:

Rumlar, 25 turistin taşıdığı Türk plakalı otobüse saldırdı

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Rumlar, 25 turistin taşıdığı Türk plakalı otobüse saldırdı

Güney Kıbrıs Larnaka Havalimanı'na 25 kişilik turist grubunu almak için KKTC’den gelen otobüs, iddiaya göre, havalimanı görevlileri, Rum polisi ve alandaki diğer otobüs şoförlerinin saldırısına uğradı. Engellemelere rağmen havalimanından ayrılan turist kafilesinin bulunduğu otobüs, bu kez sürücüler tarafından sıkıştırılarak kaza riski yaşandı. Olayla ilgili, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, "Bu endişe verici olayı kınar, GKRY’nin, benzer diğer olaylarda olduğu gibi bu olayı da örtbas etmeden saldırıya karışanları cezalandırmasını beklediğimizi kamuoyumuz nezdinde bir kez daha yineleriz" denildi.

Olay, 5 Temmuz Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana geldi. KKTC’den bir otobüs, , Bafra bölgesindeki otellerde konaklayacak olan 25 kişilik turist grubunu almak için Rum Larnaka havalimanına gitti. İddiaya göre, havalimanına giren otobüsün Türk plakalı olduğunu gören diğer otobüs şoförleri, havalimanında çalışanlar ve görevli polis memurları gerginlik çıkardı. Görevli ve şoförlerden oluşan bir grup başta turistlerin otobüse binmesine engel olmaya çalıştı. Bir süre sonra turistleri alan otobüs şoförü alandan çıkmaya çalışırken, diğer şoförler tarafından otobüslerle arkadan ve önden yolu kesildi. Bölgedeki bir grup Rum polisinin müdahalesiyle alandan çıkartılan otobüs, Bafra’ya gitmek üzere yola çıkarıldı.

Bir süre sonra diğer otobüs şoförleri araçlarıyla arkasından geldi. Otobüsü iki yanından sıkıştıran araçlar dikiz aynalarını kırdı. Sıkıştırmaların yol boyunca devam ettiği, otobüsü yoldan çıkarıp kaza yapmasına neden olmaya çalışıldığı öne sürüldü. Otobüsle en yakın sınır kapısından KKTC'ye giriş yapıldı.

'YOLCULARIN CAN GÜVENLİĞİ RİSKE ATILMIŞTIR'

Olay, KKTC’de tepki topladı. KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili, ‘ırkçı saldırı’ dedi. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Güney Kıbrıs’taki havaalanlarından yolcu taşıyan Kıbrıslı Türklere ait ticari araçlara yönelik saldırılara bir yenisi eklendi. Bu endişe verici olayı kınar, GKRY’nin, benzer diğer olaylarda olduğu gibi bu olayı da örtbas etmeden saldırıya karışanları cezalandırmasını beklediğimizi kamuoyumuz nezdinde bir kez daha yineleriz.

Bakanlığımızın Şirket yetkilisinden edindiği bilgiye göre, 5 Temmuz 2019, Cuma günü Larnaka Havaalanı’ndan gelen bir grup turisti KKTC’nde kalacakları otele taşımak üzere havaalanı park yerinde bekleyen ülkemizde kayıtlı bir nakliyat şirketine ait bir otobüste bulunan şöför ve turistlere saat 18:15 civarı ırkçı bir saldırıda bulunulmuştur. Bu nakliyatı yapabilmek için gerekli olan tüm belgelere sahip olan bahsekonu şirkete ait otobüsün öncelikle arkasına park edilmek suretiyle hareket etmesi engellenmiş ve yolcuların alınmaya başlamasıyla birlikte sözlü ve fiziki bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada otobüse pet su şişesi atılmış ve dikiz aynaları eğilerek güvenli bir yolculuk yapabilmesi engellenmeye çalışılmıştır. Olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri ise olayı izlemekle yetinmiştir. Otobüs şöförünün sağduyulu tutumu ve karşılık vermemesi sonucunda olayın tamamen kontrolden çıkması önlenmiştir.

Otobüs havaalanından ayrıldıktan sonra da saldırılar sona ermemiş, GKRY plakalı ticari araçlar otobüsün yanından çok yakın ve hızlı geçmek ve hatta önünü kesmek suretiyle tacize devam etmiş ve yolcuların can güvenliği riske atılmıştır. Bunun üzerine yolcuların can ve mal güvenliğinden endişe eden otobüs şöförü önceden belirlenen güzargahı değiştirerek en yakın sınır kapısından KKTC’ne geçmiştir.

KKTC’de kayıtlı ticari araçların GKRY’de artan bir şekilde benzer saldırılara maruz kaldığı görülmektedir. Yaşananları en şiddetli bir şekilde protesto eder, Rum yetkilileri insan hayatını dahi tehlikeye atmaktan çekinmeyen bu tarz ırkçı saldırılara karşı en kısa zamanda gerekli önlemleri almaya bir kez daha davet ederiz."

'FELAKET ENGELLENDİ'

Turistleri alan otobüsün bağlı olduğu şirketin yetkilisi Hasan Kırmızı da, olayla ilgili açıklama yaptı. Kırmızı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Otobüsümüz Larnaka'da Rum polisi, havaalanı görevlileri ve diğer Rum otobüs firma çalışanları tarafından tacize uğradı. Otobüsün içerisinde turistler olmasına rağmen aracımıza su şişeleri fırlatıldı ve önü kesilmek sureti ile şoförümüz tehdit edildi. Aynalarına hasar verildi, Kuzey'e geçene kadar defalarca çeşitli Rum araçları tarafından taciz edilerek otobüsümüzü yoldan çıkararak kaza yapması istendi. Turistler korku dolu anlar yaşayarak Kuzey'e geçmişlerdir."

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