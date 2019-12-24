Rum-Yunan-İsrail üçlüsünden Türkiye-Libya anlaşmasını delme çabası

TÜRKİYE’yi devre dışı bırakarak, İsrail ile Kıbrıs çevresindeki doğalgaz kaynaklarının 2 bin kilometrelik bir boru hattı ile Avrupa’ya ulaşmasını hedefleyen ‘Doğu Akdeniz’ (EastMed) projesi için ilk anlaşma 2 Ocak’ta Atina’da imzalanacak. Boru hattının, Kıbrıs ve Girit adaları arasında Türkiye’nin deniz yetki bölgesinden geçmesini öngören proje ile ilgili anlaşmayı, Yunanistan ve İsrail Başbakanları Kiriakos Miçotakis ve Binyamin Netanyahu ile Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis imzalayacaklar.

İTALYA İMZALAMIYOR

İlk adımları Yunan-Rum-İsrail üçlüsü tarafından 2017’de atılan projenin ilerleyebilmesi için, İtalya’nın da imzası gerekiyor. Rum Yönetimi Sözcü Yardımcısı Panayotis Sentonas, “Özde görüş ayrılığı yok. İtalya teknik nedenlerle şimdilik anlaşmayı imzalamıyor. Boru hattının geçeceği bazı bölgelerin sakinleri tepki gösteriyor” dedi.

Yunan To Vima gazetesinin haber sitesinde ise, “Eğer son anda değişmezse, İtalya’nın tavrı soru işaretleri yaratıyor. ‘İç siyasi zorluklar’ gerekçesi kimseyi inandırmıyor” denildi. Yunan medyasında ayrıca, son günlerde, İtalya’nın hem doğu Akdeniz’de, hem de Yunanistan ile İyon Denizi’nde (Adriyatik) deniz yetki sınırlarının belirlenmesinde ‘ikiyüzlü bir siyaset izlediği’ eleştirileri dikkat çekti.

‘TEPKİ DEĞİL’

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Söz konusu anlaşmanın imzalanması başka birine (Türkiye-Libya anlaşmasını kastediyor) tepki değildir” dedi. Enerji Bakanı Kostis Hacidakis de, “Türkiye ne dersin desin proje ilerleyecek” diye konuştu. Yunan medyasında ise anlaşmaya ilişkin “Atina’nın Türkiye’ye cevabı” yorumları yapıldı.

MALİYETİ 7 MİLYAR DOLAR

EASTMED projesinin maliyeti en az 7 milyar dolar. Maliyeti kimin karşılayacağı henüz bilinmiyor. Yunan-Rum-İsrail üçlüsü, projeye ABD’yi dahil etmeye, maliyeti ise AB’nin üstlenmesine çalışıyor. Proje ile, doğu Akdeniz gazının Kıbrıs üzerinden Yunanistan ve İtalya’ya ulaştırılması hedefleniyor.