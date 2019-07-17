Rum yönetiminden Türkiye sürpriz 'iş birliği' mesajı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRum yönetiminden Türkiye sürpriz 'iş birliği' mesajı
GeriDünya Rum yönetiminden Türkiye sürpriz 'iş birliği' mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
17.07.2019 - 20:22, Son Güncelleme:

Rum yönetiminden Türkiye sürpriz 'iş birliği' mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rum yönetiminden Türkiye sürpriz 'iş birliği' mesajı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Türkiye ile iş birliği yapılmasının Doğu Akdeniz'de tüm tarafların yararına olacağını söyledi. Hristodoulidis, "Kıbrıs sorununda bir çıkmaza girdiğimizi düşünmüyorum. Türkiye'nin faaliyetleri Crans Montana'da kalınan yerden diyaloğun devam etmesine engel teşkil eden bir durum oluşturuyor." iddiasında bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yarar getirmediğini öne süren Hristodoulidis, "Bölgedeki tansiyon düşürülmeli. Türkiye'ye iş birliği mesajı gönderiyoruz." diye konuştu.

Hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusunda Kıbrıslı Türklerin teklifini reddeden Rum kesiminin Dışişleri Bakanı Hristodoulidis, Economist dergisinin geleneksel olarak Yunanistan'da düzenlediği konferansta konuştu.

Hristodoulidis, Güney Kıbrıs'ın çözüm ve iyi iş birliği amaçladığını ifade ederek, "Türkiye ile iş birliği tüm tarafların faydasına olur." diye konuştu.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin konuşan Hristodoulidis, "Kıbrıs sorununda bir çıkmaza girdiğimizi düşünmüyorum. Türkiye'nin faaliyetleri Crans Montana'da kalınan yerden diyaloğun devam etmesine engel teşkil eden bir durum oluşturuyor." iddiasında bulundu.

Hristodoulidis, diyalog ve iletişimden başka bir ihtimalin bulunmadığını vurgulayarak, "Yalnızca Türkiye ile diyalog yoluyla bölgedeki sorunlara nasıl çözümler oluşturacağımıza karar verebiliriz. Coğrafyayı değiştiremeyiz, bölgedeki sorunlara bölgenin ülkeleriyle çözüm üretmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yarar getirmediğini öne süren Hristodoulidis, "Bölgedeki tansiyon düşürülmeli. Türkiye'ye iş birliği mesajı gönderiyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ RAKİP DEĞİL ORTAK OLARAK GÖRMEK İSTERİZ"

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise başka panelde yaptığı konuşmada, Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda müzakereye açık olduklarını söyledi.

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de katkı sağlayan tarafta görmek istediklerini dile getiren Lakkotripis, "Türkiye'yi bir rakip değil ortak olarak görmek isteriz. Bu açıkça herkesin arzusu." ifadelerini kullandı.

Lakkotripis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı ABD ve Avrupa Birliği'nin tepki gösterdiğine değinerek, "Türkiye'nin amacı bölgede istikrarsızlık yaratarak şirketlerin bölgedeki çalışmalarını zorlaştırmak. Yunanistan ve Kıbrıs olarak işimize bakmalıyız." diye konuştu.

Lakkotripis, ayrıca gelecek 2 yılda 5'i keşif 5'i de teyit amaçlı 10 kuyuda hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
GKRY, KKTC'nin sunduğu "hidrokarbon konusunda ortak komite" kurma önerisini reddetmişti.

Bölgeye 4'üncü bir gemi daha göndereceğini açıklayan Türkiye, Fatih sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığında; Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Yavuz sondaj gemisiyle de KKTC'nin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ruhsat verdiği alanlarda sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı kapsamında sonuç bildirgesi yayımlanarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu savunulmuş, AB'nin bu duruma yönelik çeşitli kararlar aldığı belirtilmişti.

GKRY'nin, ada çevresinde tek taraflı ilan ettiği 13 parseli, uluslararası şirketlere ihale ederek lisanslandırıyor. Rum kesiminin, Türk tarafının hak talep ettiği bölgelerde uluslararası şirketlere arama faaliyetlerinde bulundurması Türkiye ve KKTC'nin tepkisine yol açıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erbil'deki hain saldırıyla ilgili açıklama
Erbil'deki hain saldırıya dünyadan tepkiler
Erbil’de restorana silahlı saldırı
Almanya'da yeni Savunma Bakanı mazbatasını aldı