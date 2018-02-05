Rum yönetiminde lider değişmedi

Rakibi ana muhalefetteki Komünist AKEL partisinin desteklediği bağımsız aday Stavros Malas ise, yüzde 44’te kaldı. 550 bin seçmenin bulunduğu Rum yönetiminde seçimlere katılım oranı yüzde 73 oldu. 72 yaşındaki Anastasiadis, 5 yıl daha Kıbrıs Rum yönetimi liderliğini yürütecek. Anastasiadis’e ilk uluslararası tebrik AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’dan geldi. Juncker mesajında, Kıbrıs sorununa değindi ve çözüm çabalarına en büyük desteği vereceğini dile getirdi. Rum lideri bekleyen en önemli konu Temmuz ayında İsviçre’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakereleri olacak.