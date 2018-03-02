Rum yönetimi alay konusu oldu!

Güney Kıbrıs'ta yayınlanan Politis gazetesi hem Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiyadis’i hem de Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos’u eleştiren bir karikatür yayımladı.

Karikatür’de Rum lider Anastasiyadis, kağıttan bir gemi içinde Türkiye’nin muhafazasındaki sondaj bölgesini gözetlemeye çalışıyor. Hemen arkasında ise Yunanistan savunma bakanı küçük bir tekne ile kürek çekiyor.

Gazete Türkiye'nin Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerine engel olunmasının Güney Kıbrıs'ın 6 yıllık enerji planları açısından önemli olduğunu yazdı. Gazete, 'Türkler krizi nasıl planladı' başlıklı bir haber analiz yayımladı. Türkiye'nin hamlelerinin İsrail ve Mısır gibi enerji aktörlerini de etkilediği belirtildi.

Analizde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bölgedeki Türk baskısı ile başa çıkabilmek için savaş gemisi gönderme imkân ve kabiliyetine sahip olmadığı, enerji programının iptal edilmesi karşısında uğrayacağı zarar ile başa çıkamayacağı ve bölgedeki büyük çaplı bir krizin girdabından çıkamayacağı yorumu da yer aldı.