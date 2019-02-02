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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rum tarafı Fransa’ya deniz üssü verecek

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rum tarafı Fransa’ya deniz üssü verecek

Doğu Akdeniz’i Türkiye ve KKTC’nin itirazlarına rağmen tek yanlı parselleyerek uluslararası şirketlere kiralayan Rum yönetimi, kendi topraklarında Fransa’ya daimi deniz üssü vermeye hazırlanıyor. Deniz üssü Avrupa ordusu Pesco projesi çerçevesinde inşa edilecek ve maliyetini Fransa karşılayacak.

Rum Politis gazetesinin duyurduğu ve Rum siyasilerinin de üstü kapalı doğruladığı haberlere göre, Fransa’nın deniz üssü, Rum yönetiminin Mari bölgesinde bulunan Evangelos Florakis deniz üssü yanında inşa edilecek. Rumların deniz üssünün Fransız firkateynlerinin yanaşması için yeterli derinlik ve büyüklüğe sahip olmaması nedeniyle yeni bir üs inşa edilmesine karar verildiği belirtiliyor. Üs, Fransa ile Kıbrıs Rum yönetiminin üç yıl önce imzaladığı askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılacak.

KORUMA HESAPLARI

Rumların Fransa’ya askeri üs girişiminin en önemli nedeni, Fransız TOTAL şirketinin Rumların tek yanlı parsellediği doğu Akdeniz’de parsel kiralaması ve doğalgaz sondajı yapması. Rum yönetimi, Türkiye ve KKTC’nin karşı çıktığı sondaj çalışmalarında, Fransa ve ABD’den koruma hesapları yapıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPOA), KKTC adına önümüzdeki aylarda Rumların parsellediği bölgelerde sondaj yapacak. Kıbrıs’ta garantör ülkelerden İngiltere’nin adada biri hava diğeri deniz iki üssü bulunuyor.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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