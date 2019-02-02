Rum tarafı Fransa’ya deniz üssü verecek
Doğu Akdeniz’i Türkiye ve KKTC’nin itirazlarına rağmen tek yanlı parselleyerek uluslararası şirketlere kiralayan Rum yönetimi, kendi topraklarında Fransa’ya daimi deniz üssü vermeye hazırlanıyor. Deniz üssü Avrupa ordusu Pesco projesi çerçevesinde inşa edilecek ve maliyetini Fransa karşılayacak.
Rum Politis gazetesinin duyurduğu ve Rum siyasilerinin de üstü kapalı doğruladığı haberlere göre, Fransa’nın deniz üssü, Rum yönetiminin Mari bölgesinde bulunan Evangelos Florakis deniz üssü yanında inşa edilecek. Rumların deniz üssünün Fransız firkateynlerinin yanaşması için yeterli derinlik ve büyüklüğe sahip olmaması nedeniyle yeni bir üs inşa edilmesine karar verildiği belirtiliyor. Üs, Fransa ile Kıbrıs Rum yönetiminin üç yıl önce imzaladığı askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılacak.
KORUMA HESAPLARI
Rumların Fransa’ya askeri üs girişiminin en önemli nedeni, Fransız TOTAL şirketinin Rumların tek yanlı parsellediği doğu Akdeniz’de parsel kiralaması ve doğalgaz sondajı yapması. Rum yönetimi, Türkiye ve KKTC’nin karşı çıktığı sondaj çalışmalarında, Fransa ve ABD’den koruma hesapları yapıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPOA), KKTC adına önümüzdeki aylarda Rumların parsellediği bölgelerde sondaj yapacak. Kıbrıs’ta garantör ülkelerden İngiltere’nin adada biri hava diğeri deniz iki üssü bulunuyor.
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