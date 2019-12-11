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Dünya
DHA
11.12.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Rum Savunma Bakanlığı: İtalya ve Fransa'yla ortak tatbikat yapacağız

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Rum Savunma Bakanlığı: İtalya ve Fransa'yla ortak tatbikat yapacağız

Rum Savunma Bakanlığı, Fransa ve İtalya ile birlikte yarın ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından yapılacağı açıklanan tatbikat, Güney Kıbrıs kara sularında icra edilecek.

ANKARA'YA MESAJ: HAZIRIZ

Öte yandan İtalya da, Doğu Akdeniz’de devriye görevi yapan savaş gemisini Güney Kıbrıs'a gönderdi.

Martinengo adlı fırkateyn Larnaka Limanı’na demirledi.

Rum medyası da, İtalyan Gazetesi La Repubblica'nın haberini öne çıkardı.

Habere göre gazeteye konuşan İtalyan yetkililer, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" dedi.

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