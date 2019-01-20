Rum partiden AP’ye Türk aday
RUM anamuhalefet partisi AKEL, 1997 yılında Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında sürdürdüğü yakınlaşma çabaları nedeniyle Abdi İpekçi Ödülü alan Kıbrıslı Türk yazar ve öğretim görevlisi Prof. Niyazi Kızılyürek’i, Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partisinden milletvekili adayı gösterdi.
Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını kullanan Kıbrıs Rum yönetimi, AP’de 6 milletvekili ile temsil ediliyor. Rum seçmenler 26 Mayıs’ta sandık başına giderek, siyasi partilerin gösterdiği adaylar arasından 6’sını seçecek. Kıbrıs Rum yönetiminde bugüne kadar küçük sol partiler Türk aday gösteriyordu. Rum yönetiminin en büyük partilerinden Komünist AKEL, ilk kez bir Türk’ü aday gösteriyor. Kızılyürek’in kazanma şansının yüksek olduğu belirtiliyor. 60 yaşındaki Kıbrıslı Türk yazar ve akademisyen Prof. Kızılyürek’in, çoğu Kıbrıs sorunu üzerine 20’den fazla kitabı bulunuyor.
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