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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rum partiden AP’ye Türk aday

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rum partiden AP’ye Türk aday

RUM anamuhalefet partisi AKEL, 1997 yılında Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında sürdürdüğü yakınlaşma çabaları nedeniyle Abdi İpekçi Ödülü alan Kıbrıslı Türk yazar ve öğretim görevlisi Prof. Niyazi Kızılyürek’i, Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde partisinden milletvekili adayı gösterdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını kullanan Kıbrıs Rum yönetimi, AP’de 6 milletvekili ile temsil ediliyor. Rum seçmenler 26 Mayıs’ta sandık başına giderek, siyasi partilerin gösterdiği adaylar arasından 6’sını seçecek. Kıbrıs Rum yönetiminde bugüne kadar küçük sol partiler Türk aday gösteriyordu. Rum yönetiminin en büyük partilerinden Komünist AKEL, ilk kez bir Türk’ü aday gösteriyor. Kızılyürek’in kazanma şansının yüksek olduğu belirtiliyor. 60 yaşındaki Kıbrıslı Türk yazar ve akademisyen Prof. Kızılyürek’in, çoğu Kıbrıs sorunu üzerine 20’den fazla kitabı bulunuyor.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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