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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
21.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rum liderle yemek KKTC’yi karıştırdı

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Rum liderle yemek KKTC’yi karıştırdı

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Rum lider Nikos Anastasiadis ile iki hafta önce bir yemekte buluştuğunun ortaya çıkması KKTC’yi karıştırdı.

Doğu Akdeniz’deki sondaj krizi ve KKTC’nin 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentini yerleşime açması gibi peşpeşe önemli gelişmelerin yaşandığı Ada’da, şimdi de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Rum lider Nikos Anastasiadis’le iki hafta önce ailece bir yemekte buluştuğu ortaya çıktı.

AKINCI: BENİM HABERİM YOK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, medyadan öğrendiği yemek konusunda Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı sert bir dille suçladı ve “Cumhurbaşkanına haber vermeden yenilen yemek, devlet geleneği ve ahlakına sığmaz, sineye çekmeyeceğiz” derken, Kudret Özersay, “Eşlerimizle sosyal amaçlı bir yemekte buluştuk. Hükümete bilgi verdim. Akıncı, Rum ana muhalefet partisi lideriyle yemek yerken, Rumlara mülkiyet paylaşımı haritası verirken haberimiz olmadı” karşılığını verdi.

ANASTASIADİS: KİMSEYE SORMAM

Rum meclisinde Arap asıllı Hıristiyan azınlık Maronilerin temsilcisi Yannakis Musa’nın Rum kesimindeki evinde 4 Haziran’da gerçekleşen yemek, Güney Kıbrıs’ı da karıştırdı. Rum lider Nikos Anastasiadis, “Sosyal bir yemekte buluştuk, kiminle yemek yiyeceğimi kimseye haber vermek zorunda değilim” açıklaması yaptı.
Yemeğin fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Yemek masasında Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve eşi Aliye Ummanel Özersay bir yanda, Rum lider Nikos Anastasiadis ve eşi Andri Anastasiadis diğer yanda karşılıklı yer alıyor. Ortada ise yemeği organize eden Yannakis Musa görülüyor.

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