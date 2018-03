Rum liderden KKTC’ye ‘Teslim ol’ talepleri

Rum lider, “Önce Türkiye doğalgaz sondajlarına müdahale etmeyeceğini açıklayacak, ardından Türk askerinin çekileceği, Türkiye’nin garantörlüğünün kalkacağı ve garantör ülkelerin yanısıra BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de katılacağı bir Kıbrıs konferansına katılmaya hazırım” dedi. KKTC anında cevap vererek, “Rum lider an itibariyle müzakerelere takoz koydu” açıklamasını yaptı.

Güney Kıbrıs’ta Ocak ayında yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Anastasiadis, Rum meclisindeki yemin töreninde Türkiye ve KKTC’nin kabul etmeyeceği bir dizi şart ortaya koydu. Anastasiadis, “Türkiye Kıbrıs adasının yüzde 37’sini işgal ediyor (KKTC’yi kast ediyor). Türkiye bizim münhasır ekonomik alanımıza müdahale ederek yeni oldu bitti operasyonları yapıyor. Ne yazık ki durum kötüye gidiyor” dedi.



“KIBRISLI TÜRKLER BENİ ÜZDÜ”

Kıbrıslı Türklerin, doğalgaz krizindeki tutumuyla kendisini üzdüğünü belirten Anastasiadis, İsviçre’de geçen Temmuz başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakerelerine devam etmek için talepleri olduğunu ve bunları BM aracılığıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ilettiğini söyledi. Rum lider şartlarını şöyle sıraladı:



*Türkiye, Kıbrıs açıklarında devam eden yabancı şirketlerin sondaj çalışmalarına bir daha müdahale etmediğinin garantisini verecek.

*Kıbrıs sorunu çözüm müzakerelerine garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin yanısıra BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ile AB de katılacaık.

*Türkiye’nin garanti ve müdahale hakkı ile Türk ordusunun adadaki varlığını tamamen kaldıracak bir anlayışla masaya oturulacak.

*Yeni kurulacak devlet AB kurallarına tam uyumlu olacak.



KKTC BAŞBAKANI: AN İTİBARİYLE TAKOZ KOYDU

Rum liderin bu şartlarına KKTC’den anında cevap geldi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile haftalık rutin görüşmesinden çıkan Başbakan Tufan Erhürman, Rum liderin açıklamalarının çok sıcak olduğunu belirterek, “Bu açıklamalar yapıcı değil. Anastasiadis, geçmişte izlediği yoldan vazgeçme düşüncesinde olmadığını ispat etti. Şu an itibariyle Rum lider görüşme sürecine bir takoz koymuştur” diye konuştu.