Rum liderden çark: Dönüşümlü başkanlıktan vazgeçtim
BM Kıbrıs’ta müzakereleri yeniden başlatmak için temaslarını yoğunlaştırırken, Rum lider Nikos Anastasiadis, kurulması hedeflenen federasyonda Türklerle dönüşümlü başkanlık teklifinden vazgeçtiğini açıkladı.
Rum liderin bu adımı, 50 yıldır süren müzakerelerde ‘sil baştan pazarlık’ anlamına geliyor.Dönüşümlü başkanlık, federasyon müzakerelerinin en önemli maddesi. Rum lider, dönüşümlü başkanlığı yeniden pazarlık konusu yapma kararını, Ada’ya gelen BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesinin ardından açıkladı. Rum Omega kanalına konuşan Anastasiadis, “Kurulacak devletin işleyebilir olduğunu görene kadar Türklerle dönüşümlü başkanlığı kabul etmeyeceğim ve daha önce kabul ettiğime dair teklifimi de geri çekiyorum” dedi.
TÜRK TARAFI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Anasasiadis’le önceki gün ve dün iki defa görüşen Lute, yeni müzakereler için tarafların görüşlerini not aldı. Yeni müzakerelerin yol haritası ya da bir başka ifadeyle ön anlaşmasını hazırlayan Lute’un, siyasi eşitlik temelinde dönüşümlü başkanlık olmadan Türk tarafından onay almasının güç olduğuna dikkat çekiliyor.
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