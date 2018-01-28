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    Rum lider ilk turda birinci

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    28.01.2018 - 23:15 | Son Güncelleme:

    Kıbrıs Rum yönetiminde dün yapılan başkanlık seçimlerinin ilk turundan sonuç çıkmadı. İktidardaki Demokratik Seferberlik Partisi DİSİ’nin adayı olan mevcut başkan Nikos Anastasiadis, yüzde 35.5 oy olarak birinci oldu. Fakat ilk turda seçilmesini sağlayacak yüzde 50’nin üzerinde oy alamadığı için başkan 4 Şubat’taki ikinci turda belirlenecek.

    Anastasiadis’i ana muhalefet partisi Komünist AKEL’in desteklediği Stavros Malas yüzde 30.25’le takip etti. Milliyetçi Demokrat Parti DİKO’nun lideri Nicolas Papadopulos ise 27.7 oranında oy aldı. 550 bin seçmenin bulunduğu Kıbrıs Rum yönetiminde seçime katılım oranı yüzde 71.4 oldu

    IRKÇI ELAM DÖRDÜNCÜ SIRADA

    Kamuoyu yoklamaları, sonuçları doğru tahmin etti. Ancak en büyük sürprizi oy oranını yüzde 5.7’ye yükselten ve sandıktan dördüncü çıkan ırkçı ELAM’ın lideri Hristos Hristu yaptı. Yunanistan’daki faşist Altın Şafak’ın Kıbrıs kolu olan ELAM, Türk düşmanlığı propagandasıyla oy topluyor.

    MÜZAKERELER AÇISINDAN ÖNEMLİ

    İlk tur seçimlerinden birinci çıkan Anastasiadis, avantajlı görülüyor. Beş yıl görev yapacak yeni lideri, kaybeden partilerle yapılacak pazarlıklar belirleyecek. Seçimlerden üçüncü çıkan DİKO’nun desteği, kilit önemde… Rum seçimleri, Kıbrıs müzakerelerini de yakından ilgilendiriyor. BM yeni Rum liderin belirlenmesinin ardından Nisan ayında Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatmayı planlıyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , kıbrıs rum kesimi , seçim
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