Rum lider Anastasiadis’e ‘kara para’ suçlaması
Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, 2013 yılında avukatlık yaptığı dönemde ortaklık yaptığı Rus milyarder Aleksander Abramov adına iki tabela şirketi kurarak, kara para aklamakla suçlanıyor. Rus oligarkların, Rum yönetimi, Panama ve Bahamalar’daki Virgin Adaları’nda açtıkları off-shore hesap ve tabela şirketleri üzerinden 4.6 milyar dolar akladığı öne sürülüyor.
UKIO ADLI BANKA
Olay, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) adlı örgütün, Litvanya’da Rus oligark Vladimir Romanov’un kara para aklamak için kurduğu ve 2013’te AB’nin baskısıyla Litvanya’nın tasfiye ettiği Ukio adlı bankanın kara para aklama belgelerini rapor halinde yayınlamasıyla ortaya çıktı. Rapora göre, Avukat Anastasiadis 2013’te seçilmeden önce kızları Elsa ve Ino ortaklığında yönettiği hukuk firmasını kullanarak Rus Oligark Aleksander Romanov’a, Batherm Ventures Ltd. ve Matias Co Ltd. adlı iki şirket kurdu. Bu şirketler, Romanov’a ait 323 milyon doları akladı ve parayı Ukio bankasına gönderdi. Bu para da AB bankacılık sistemine girdi.
‘AB PASAPORTU SAĞLADI’
Anastasiadis’in hukuk şirketinin Romanov’un, yatırımcı adı altında vatandaş yapılarak AB pasaportu almasını da sağladığı öne sürülüyor. OCCRP raporuna göre, para transferleri Anastasiadis Rum lideri seçilmesine kadar devam etti. Ana muhalefet AKEL’in konuyu gündeme getirmesi üzerine Anastasiadis, sözcüsü Prodros Prodromu aracılığıyla yanıt verdi. Prodromu, “Yayınlar, ülkemizi ve liderimizi karalamayı amaçlıyor” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle