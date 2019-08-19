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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
19.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rum lider Anastasiadis’e ‘kara para’ suçlaması

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Rum lider Anastasiadis’e ‘kara para’ suçlaması

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, 2013 yılında avukatlık yaptığı dönemde ortaklık yaptığı Rus milyarder Aleksander Abramov adına iki tabela şirketi kurarak, kara para aklamakla suçlanıyor. Rus oligarkların, Rum yönetimi, Panama ve Bahamalar’daki Virgin Adaları’nda açtıkları off-shore hesap ve tabela şirketleri üzerinden 4.6 milyar dolar akladığı öne sürülüyor.

 UKIO ADLI BANKA

Olay, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) adlı örgütün, Litvanya’da Rus oligark Vladimir Romanov’un kara para aklamak için kurduğu ve 2013’te AB’nin baskısıyla Litvanya’nın tasfiye ettiği Ukio adlı bankanın kara para aklama belgelerini rapor halinde yayınlamasıyla ortaya çıktı. Rapora göre, Avukat Anastasiadis 2013’te seçilmeden önce kızları Elsa ve Ino ortaklığında yönettiği hukuk firmasını kullanarak Rus Oligark Aleksander Romanov’a, Batherm Ventures Ltd. ve Matias Co Ltd. adlı iki şirket kurdu. Bu şirketler, Romanov’a ait 323 milyon doları akladı ve parayı Ukio bankasına gönderdi. Bu para da AB bankacılık sistemine girdi. 

‘AB PASAPORTU SAĞLADI’

Anastasiadis’in hukuk şirketinin Romanov’un, yatırımcı adı altında vatandaş yapılarak AB pasaportu almasını da sağladığı öne sürülüyor. OCCRP raporuna göre, para transferleri Anastasiadis Rum lideri seçilmesine kadar devam etti. Ana muhalefet AKEL’in konuyu gündeme getirmesi üzerine Anastasiadis, sözcüsü Prodros Prodromu aracılığıyla yanıt verdi. Prodromu, “Yayınlar, ülkemizi ve liderimizi karalamayı amaçlıyor” dedi.

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