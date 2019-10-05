Rum kesiminden Yavuz’a tehdit
TÜRKİYE’nin Fatih’ten sonra ikinci sondaj gemisi Yavuz, Rumların İtalyan ENI ve Fransız Total şirketlerine kiraladığı alanla örtüşen, Türkiye’nin kıta sahanlığının son noktasına, iki firkateyn eşliğinde ilerledi.
Rum telsiz istasyonları, “Avrupa tutuklama emirleri çıkartırız” tehditleri savururken Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz’un bölgede 4 ay sondaj çalışması yapacağını açıkladı. Sondajın pazartesi günü başlayacağı belirtiliyor.
TELSİZLERDEN MESAJ YAYINLADILAR
Yavuz’un, Rumların tek yanlı parselleyerek İtalyan ve Fransız şirketlere kiraladığı 7 numaralı bölgenin kuzey sınırına demirlemesi, Rum yönetimini hazırlıksız yakaladı. Larnaka’daki Rum telsiz istasyonu, Yavuz ve destek gemisi Orhan Bey’e “Bölgeden çıkın, Avrupa tutuklama emirleri çıkartırız, çok büyük yaptırımlara maruz kalacaksınız” mesajları yayınladı. Rum lider Nikos Anastasiadis, Yavuz’un enerji şirketlerine kiraladıkları bölgeye gelmesiyle ilgili gerekli uluslararası girişimlerde bulunduklarını belirtti.
Yavuz, Kıbrıs adasının güneybatısında Türkiye’nin 5 yıl önce ilan ederek BM’ye kaydettirdiği Antalya açıklarındaki kıta sahanlığının güney uç noktasında bulunuyor. Türkiye’nin bölgedeki kıta sahanlığı, Rumların 2003’te ilan ettiği ve Kıbrıs adasının güneyini 13 parsele ayıran bölgenin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellerinin bir bölümüyle üst üste geliyor.
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