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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rum kesiminden Yavuz’a tehdit

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rum kesiminden Yavuz’a tehdit

TÜRKİYE’nin Fatih’ten sonra ikinci sondaj gemisi Yavuz, Rumların İtalyan ENI ve Fransız Total şirketlerine kiraladığı alanla örtüşen, Türkiye’nin kıta sahanlığının son noktasına, iki firkateyn eşliğinde ilerledi.

Rum telsiz istasyonları, “Avrupa tutuklama emirleri çıkartırız” tehditleri savururken Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz’un bölgede 4 ay sondaj çalışması yapacağını açıkladı. Sondajın pazartesi günü başlayacağı belirtiliyor.

Rum kesiminden Yavuz’a tehdit

TELSİZLERDEN MESAJ YAYINLADILAR

Yavuz’un, Rumların tek yanlı parselleyerek İtalyan ve Fransız şirketlere kiraladığı 7 numaralı bölgenin kuzey sınırına demirlemesi, Rum yönetimini hazırlıksız yakaladı. Larnaka’daki Rum telsiz istasyonu, Yavuz ve destek gemisi Orhan Bey’e “Bölgeden çıkın, Avrupa tutuklama emirleri çıkartırız, çok büyük yaptırımlara maruz kalacaksınız” mesajları yayınladı. Rum lider Nikos Anastasiadis, Yavuz’un enerji şirketlerine kiraladıkları bölgeye gelmesiyle ilgili gerekli uluslararası girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Yavuz, Kıbrıs adasının güneybatısında Türkiye’nin 5 yıl önce ilan ederek BM’ye kaydettirdiği Antalya açıklarındaki kıta sahanlığının güney uç noktasında bulunuyor. Türkiye’nin bölgedeki kıta sahanlığı, Rumların 2003’te ilan ettiği ve Kıbrıs adasının güneyini 13 parsele ayıran bölgenin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellerinin bir bölümüyle üst üste geliyor.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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