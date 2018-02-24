Rum kesiminden planlı provokasyon!

Rum yönetiminin İtalyan şirket ENI ile planladıkları provokasyon operasyonu güney Kıbrıs’ın en büyük gazetesi Fileleftheros yazdı. Gazetenin haberine göre, Rum lider Nikos Anastasiadis, gerginlikten bir gün önce Rum siyasi parti liderlerine plan hakkında bilgi verdi.

ÇARPIŞMAYA 400 METRE

Tahrik planı, şöyle gerçekleşti:

Türk donanmasının engellemesi nedeniyle iki haftadır sondaj yapacağı bölgeye giremeyen ve KKTC açıklarında demir atmış bekleyen SAIPEM 12000 adlı sondaj gemisi, AB zirvesi öncesinde Rumlara koz vermek amacıyla harekete geçti. Gemi kaptanı Marcello Zinnia, 5 Türk savaş gemisinin bulunduğu bölgeye tam gaz ilerledi. Bu sırada kameralar kayda girdi. Bölgedeki bir Türk savaş gemisi, telsiz bağlantısıyla, “Rotanızı değiştirin yoksa şiddetle karşılık veririz” uyarısı yaptı.

İkinci savaş gemisi ise, üzerine doğru gelen sondaj gemisine, aynı çizgide tam gaz ilerledi. Savaş gemisiyle buruna gelen sondaj gemisi, son anda birkaç manevra yapmak zorunda kaldı. Gemiler birbirlerine karşılıklı olarak 400 metre yaklaştı. İtalyan gemisi daha sonra 180 derece yön değiştirerek bölgeyi terk etti. Gemidekiler yaşananların filmini çekti, telsiz konuşmalarını da kaydetti.



İTALYAN KAPTANA ÇİFTE TEŞEKKÜR

Rum lider Nikos Anastasiadis, gemide çekilen görüntüler ve ses kayıtlarını önceki akşam Brüksel’deki AB zirvesinde 27 ülke liderine parçalar halinde izletti ve Türkiye'yi şikâyet etti.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakrottipis ve 24 saat alarmda bekleyen Rum Arama Kurtarma Merkezi Başkanı Kostas Fitiris de İtalyan kaptan Marcello Zinnia’ya ayrı ayrı teşekkür mesajı gönderdi. Rumların Limasol limanı açıklarına demir atan sondaj gemisi, ikmal yaptıktan sonra bir kaç gün içinde Mart ayında yeni bir sondaja başlayacağı Fas’a doğru yola çıkacak.