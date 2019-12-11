Rum-İsrail gaz krizi

İsrail Enerji Bakanlığı, Rumlarla ihracat konusunda anlaşan Hollanda merkezli Shell, Amerikan Noble Energy ve İsrailli Delek şirketlerine, “Bölge İsrail’in Yishai yatağının devamı, gazı satamazsınız” uyarısında bulundu. Rum yönetimi, geçen ay bu parselden 9 milyar dolar kazanacaklarını açıklamıştı. İsrail’in ekonomi gazetesi Globes’in haberine göre, İsrail ile Rum yönetiminin sınırına bitişik Afrodit parselinde 2011’de bulunan orta büyüklükteki 350 milyar metreküplük gaz, sınırın İsrail tarafında kalan İshai bölgesindeki yatağın doğal uzantısı. Parselin kullanımıyla ilgili İsrail ile pazarlıkların devam ettiği sırada Rum yönetimi, geçen ay Afrodit parselini kiralayan şirketlere işletim ve ihraç izni vermişti.