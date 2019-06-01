Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye'yi AB’de istiyoruz
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ülke olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini desteklediklerini söyledi.
"Ankara’nın Avrupa Komisyonunun önerilerini uygulamasının şart olduğunu" kaydeden Hristodulidis, "Türkiyenin AB’ye yakın olması bizim de arzumuzdur. Türkiye’yi AB’de istiyoruz dedi.
Rum devlet ajansının haberine göre Türkiye ile yaşanan doğalgaz krizi ile ilgili de konuşan Rum Bakan, Bu çabalarımızda sakin olmamız gerekiyor diye konuştu.
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