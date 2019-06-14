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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
14.06.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Rum caninin işlediği seri cinayette yürek yakan diyalog

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Rum caninin işlediği seri cinayette yürek yakan diyalog

Güney Kıbrıs’ta seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas’ın son kurbanı olan 6 yaşındaki Sierra Graze Seucalius’in bulunduğu anda yaşananlar Kıbrıs’ta büyük üzüntüye neden oldu. Metaksas, 2 çocuk ve 5 kadını öldürmüştü.

Son kurban Sierra’yı Memi gölünde bulan dalgıç ile ekipler arasındaki konuşmalar, Rum kamuoyunun bir numaralı gündemi oldu.

Sierra’yı tuğlalarla bağlanmış şekilde gölün dibinde bulan dalgıç Pambos, telsizdenÿşefi Edward’a,ÿ"Bir mum yak" diye sesleniyor.

Kucağında tuğla parçası ile sahile doğru gelen Pambos ile şef Edward arasında şu diyalog geçiyor;

Dalgıç Pambos: Edward.

Şef Edward: Efendim Pambos

Dalgıç Pambos: Bir mum yak!

Şef Edward: Tabi ki ahbap, neden ki?

Dalgıç Pambos: Çocuk, Sierra için! Edward onu kollarımda tutuyorum. Onu şu an tutuyorum!

Şef Edward: Söyleyecek sözüm yok!

Rum caninin işlediği seri cinayette yürek yakan diyalog

Bu arada Rum polisindeki gözaltı süresi devam eden Metaksas, Sierra’yı annesi Mary Rose ile birlikte boğduğunu itiraf etti.

BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİLER

Bu arada Metaksas’ın kurbanlarından 36 yaşındaki Livia Bunea ile 8 yaşındaki kızı Elena dün Rum tarafında Lefkoşa’ya bağlı Arediou köyünde toprağa verildi. Kurbanların cenaze törenine katılan Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis tabutların başında bekledi.

Rum caninin işlediği seri cinayette yürek yakan diyalog

BAVULLA ÇIKARILMIŞTI

Metaksas tarafından öldürülen 7 kişiden biri olan,ÿ29 yaşındaki Maricar Valteze ait ceset de ’Kırmızı Göl’de bulunan bavulun içerisinde çürümüş olarak bulunmuştu. Valtez’in cesedi de bavulla sahile çıkarılmıştı.

Rum polisi, olayı vahşet olarak değerlendirmişti.

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