Rum çaldı, Tatar yenisini getirdi
KKTC’de Kıbrıslı bir Rum’un Türk bayrağı ve Rauf Denktaş fotoğrafı çaldığı Gazimağusa kentindeki Akdoğan köyü ilkokulunda ilk ders Başbakanı Ersin Tatar’ın getirdiği yeni bayrakla başladı.
Türkiye ve KKTC bayraklarıyla karşılanan Tatar, çocukların milli şuur ve değerlerle yetişmesinin en büyük amaçları olduğunu söyledi. KKTC’de 2019-20 öğretim yılı ilkokullarda dün başladı. En anlamlı tören, bir Rum gencin 10 gün önce gönderdeki Türk bayrağı ve duvardaki Kıbrıslı Türklerin merhum lideri Rauf Denktaş’ın fotoğrafını çaldığı Akdoğan köyündeki Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda gerçekleşti. Okul yeni öğretim yılına Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla başladı.
Rumlar, Akdoğan köyünde 8 Eylül’de Meryem Ana Kilisesi’nde 1974’ten sonra ilk kez ayin düzenlemişti. Savvas Koulendrou adlı Rum genç (16), okulun bahçesinde gönderde bulunan Türk bayrağını ipini kopararak çalmıştı. Aile yakınları dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bir özür mektubuyla bayrağı ve Denktaş fotoğrafını iade etti.
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