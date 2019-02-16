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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
16.02.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

KKTC'li bakanın içeride olduğu kahvehanenin camlarını kırdı

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KKTC'li bakanın içeride olduğu kahvehanenin camlarını kırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), gece kulübü ruhsatının iptal edildiğini söyleyen bir vatandaş, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın vatandaşlarla görüştüğü kahvehanenin camını kırdı.

Olay dün 20:00 sıralarında Güzelyurt İlçesi’ne bağlı Bostancı’da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Bakan Özersay ve yanındaki 3 milletvekili, dün akşam bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada bakanın yanına gelen Taşkın Güneş adlı vatandaş, gece kulübü ruhsatının haksız yere iptal edildiğini söyleyerek yardım istedi. Bakan da durumun hukuki bir sonuç olduğunu söyledi; ardından Güneş kahvehaneden ayrıldı.

Bakan ve beraberindekiler, yine vatandaş buluşması kapsamında bir başka kahvehaneye gitti. İlk konuşmada aldığı yanıttan memnun olmayan Güneş, kahvehanenin önüne gelerek haksızlığa uğradım diye bağırarak, bakan ve beraberindekilerin içeride olduğu kahvehanenin camlarını kırdı. Dışarıdaki sandalyeleri cama atarak, camları kıran saldırgan ardından kaçtı. Saldırıda cam kenarında oturan bir vatandaş hafif yaralandı. Saldırgan bir saat sonra polis tarafından gözaltına alındı.

BAKAN DHA’YA KONUŞTU

Olayla ilgili DHA’ya konuşan Bakan Özersay, Herkes bu ülkede hukukun olduğunu bilecek, ona göre hareket edecek. Taşkın Güneş, gece kulübü izni iptal edilen bir kişi. Benimle konuştu. ÿBen de hukuk vurgusu yaptım. Öğrendiğimiz kadarıyla Güneş alkol aldıktan sonra ikinci olarak gittiğimiz mek?nın dışına geldi ve kahvehaneye saldırdı. Bu kişisel bir saldırı değildir. Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

KKTC’de İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bazı gece kulüplerinin izinlerini iptal etmiş; aralarında Taşkın Güneş’in de bulunduğu gece kulübü sahipleri de İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapmış ve Bundan sonra olacaklardan Aybars sorumludur demişlerdi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (16.02.2019)
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