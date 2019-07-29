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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: Reuters
29.07.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Ruhani'den uyarı niteliğinde açıklamalar

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Ruhani'den uyarı niteliğinde açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Basra Körfezi bölgesindeki ana gerginlik kaynağının yabancı güçlerin varlığından kaynaklandığı ve bu birliklerin tansiyonu artıracağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi ile dün başkent Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmede, Körfez bölgesinde yabancı birliklerin varlığının tansiyonu artırdığını söyledi. Ruhani, yabancı kuvvetlerin varlığının bölgede güvenlik sağlanmasına yardımcı olmayacağını, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasının birincil sorumluluğunun İran ve Umman'a ait olduğunu belirtti. Bölgedeki talihsiz olayların ve gerginliğin kaynağının ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi olduğunu söyledi.

Ruhani, "İran İslam Cumhuriyeti, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki deniz taşımacılığının güvenliğini tehdit edecek düzenlemelerin ihlal edilmesine karşı durmaya devam edecek" dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki İngiliz bayraklı bir tankeri ele geçirmesinin ardından geçtiğimiz hafta İtalya, Danimarka, Hollanda ve Fransa İngiltere'nin boğazı koruma amaçlı Avrupa deniz kuvvetleri önerisini desteklediklerini duyurmuştu.

İran, İngiliz bayraklı İsveç gemisi Stena Impero'yu 2 hafta önce Hürmüz Boğazı'ndan geçerken uluslararası denizcilik kurallarına uymadığı için Hormozgan Limanları ve Denizcilik Örgütü'nün talebi üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından iki hafta önce ele geçirilmişti.

İngiltere ordusuna bağlı kuvvetler, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını delerek İran'dan Suriye'ye ham petrol taşıdığı öne sürülen bir tankerini Cebelitarık Boğazı'nda durdurmasıyla iki ülke arasında ilişkiler gerilmişti.

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