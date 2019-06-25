Ruhani'den Trump'a sert müzakere cevabı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRuhani'den Trump'a sert müzakere cevabı
GeriDünya Ruhani'den Trump'a sert müzakere cevabı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
25.06.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Ruhani'den Trump'a sert müzakere cevabı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ruhani'den Trump'a sert müzakere cevabı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Hem müzakere diyorlar hem de onunla eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanını yaptırım listesine alıyorlar. Yalan söyledikleri aşikar. Siz müzakere peşinde değilsiniz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın hem müzakere açıklamasında bulunduğunu hem de eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i yaptırım listesine aldığını belirterek, "siz müzakere peşinde değilsiniz." dedi.

Başkent Tahran'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada, ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin son yaptırım kararını eleştiren Ruhani, "Bir ülkenin liderini yaptırım listesine almak gibi ahmakça bir iş yapmak için insanın aklını kaybetmesi gerekiyor. Bu da düşmanın anormal bir durumda olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Zarif'in Trump döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Rex Tillerson ile New York'ta bir araya geldiğini hatırlatan Ruhani, "Hem müzakere diyorlar hem de onunla eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanını yaptırım listesine alıyorlar. Yalan söyledikleri aşikar. Siz müzakere peşinde değilsiniz. Kendi kendinizi ayaklar altına alıyor ve itibarsız olduğunuzu ilan ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttıkları için ABD'lilerin öfkelendiğini aktaran Ruhani, şöyle devam etti:

"Peki neden rahatsız oluyorsunuz, neden bizim için iyi olan sizin için kötü oluyor? demek ki çifte standartla işler yürümüyor. Beyaz Saray zihinsel bir engele maruz kalmıştır. Hayal kırıklığına uğramış durumdalar, çünkü ne yaparlarsa yapsınlar sonuca ulaşamıyorlar. Onlar, İran'ın 2-3 ayda kaosa sürükleneceğini umuyordu."

ABD'YE AİT İHA'YI VURAN SİSTEM İRAN YAPIMI

Askeri açıdan İHA'ların tespit edilmesi çok zor olduğunu ve ABD İHA'sını vuran sistemin İran'a ait olduğunu kaydeden Ruhani, "İHA'yı İran sistemiyle tespit ettik ve yine yerli füzelerle vurduk. ABD biraz da S-300 benzeri bir savunma mekanizması ile değil de İran üretimi bir sistem ile İHA'yı vurduğumuz için öfkeli. Savunma Bakanlığında yapılan ve Devrim Muhafızları Ordusunda bunu kullanan herkesin ellerinden öpüyorum. Biz sabırlıyız ve ABD'den korkumuz yoktur. Sınırlarımız kırmızı çizgidir, ihlal edildiğinde savunmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN YAŞAMINA O KADAR FAZLA MÜDAHALE EDİLMEMELİDİR"

İran devlet televizyonu, gazeteler ve basından halka ümit vermelerini isteyen Ruhani, insanların mutluluğunun ve yaşamının kendileri için önemli olduğuna dikkati çekerek, "İnsanların yaşamına o kadar fazla müdahale edilmemelidir. Yasalara göre muamele edelim. Her yerde ve her konuda insanların yaşamına müdahale etme isteğimiz sağlıksız bir durumdur." görüşlerini paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Rus Bakandan S-400 açıklaması: Kısa bir süre içerisinde başlayacak
Ruhani'den Trump'a sert müzakere cevabı
İran: ABD diplomasiye kapıları tamamen kapattı
Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek