Ruhani’den Trump’a: Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDünya HaberleriRuhani’den Trump’a: Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun
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Dünya
Ekber Karabağ / Tahran, 22 Temmuz (DHA)
22.07.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Ruhani’den Trump’a: Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun

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Ruhani’den Trump’a: Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan Washington yönetimini bugüne kadar kullanmadığı en sert ifadelerle hedef aldı. Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump için "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" dedi.

Yurtdışında görevli İranlı diplomatların katıldığı toplantıda konuşan Ruhani, ABD’yi mutlaka yeneceklerini söyleyerek, ABD’nin İran ile müzakere talebine karşı son noktayı koydu:

ABD’yle müzakere masasına oturmak teslim olmak demektir

"Sayın Trump, biz tarih boyunca bölgedeki su yolları güvenliğinin güvencesi olduk. Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun. İki yolumuz var; ya direneceğiz ya teslim olacağız. ABD’yle müzakere masasına oturmak teslim olmak demektir."

İran’la savaş savaşların anası olur

Trump’ın çatışmacı tavrıyla sadece İran için değil tüm dünya için bir tehdit oluşturduğunu belirten Ruhani, "Düşmanlar, İran’la savaşın savaşların anası, İran’la barışın barışların anası olacağını iyi bilmeli" diye konuştu.

ABD’yi mutlaka yeneceğiz

İran aleyhine başlattığı yaptırımlara karşı ABD’yi mutlaka yeneceklerini söyleyen Ruhani, "Ödeyeceğimiz bedeller olacak, ancak elde edeceğimiz çıkarlar daha fazla olacak. Tehditler bizi birbirimize daha da kenetleyecek" dedi.

Çeşitli yöntemlerimiz var, Hürmüz’ü kapatmak bunların en basiti

İran’ın petrol satışını önlemeye çalışan ABD makamlarının çabalarına değinen Ruhani, "’İran petrol satamazsa kimse satamaz’ dediğimizde Hürmüz Boğazı’nı kapatacağımızı düşünüyorlar, hlbuki çeşitli yöntemlerimiz var, Hürmüz’ü kapatmak bunların en basiti. Kontrol ettiğimiz çeşitli boğazlarımız daha var" dedi.

Asla kimsenin uşağı olmayacağız

ABD’nin son komplosunun İran halkını yönetimden bıktırmak olduğunu söyleyen Ruhani, "İran halkını kışkırtamayacaksınız. İran halkı asla kimsenin uşağı olmayacak" diye konuştu.

Suudi Arabistan’la ilişkilerimiz düzeltmek istiyoruz

Komşu ülkelerle en iyi diplomatik ilişkileri kurmak istediklerini vurgulayan Ruhani, yeni şartlarda Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesini istediklerini dile getirdi. (Fotoğraflı)

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