Ruhani’den Suudi Kralı’na mektup
İRAN Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’e bölgede barış ve istikrarı konu alan mektup gönderdiğini söyledi.
Başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında Rebii, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Suudi Arabistan Kralı Selman’a mektup gönderip göndermediğine ilişkin bir soru üzerine, “Evet, Cumhurbaşkanı bazı mektuplar gönderdi. Mektupların konusu, bölgede barış ve istikrar” ifadelerini kullandı. Söz konusu mektupların içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Rebii, ABD’nin baskılarının bölgedeki komşu ülkeleri birbirinden uzaklaştırmaması gerektiğini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, geçen ekimde, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Hürmüz Barış Girişimi” planını açıklamış ve planın hedefinin Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerin barış, istikrar ve refah seviyelerinin yükselmesi olduğunu belirtmişti.
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