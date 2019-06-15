Ruhani'den ABD'ye nükleer anlaşma uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRuhani'den ABD'ye nükleer anlaşma uyarısı
GeriDünya Ruhani'den ABD'ye nükleer anlaşma uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
15.06.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Ruhani'den ABD'ye nükleer anlaşma uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ruhani'den ABD'ye nükleer anlaşma uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın sürdürülmesi için olumlu adımlar beklediklerini aksi halde İran'ın anlaşmayı sürdüremeyeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Tacikistan Cumhuriyeti'nin başkenti Duşanbe'de, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın devamı için anlaşmanın taraflarına İran'ın kazanımlarını sağlayacak adımlar atma çağrısında bulunan Ruhani, "İran'ın nükleer anlaşmaya tek başına devam edemeyeceği açıktır. Diğer ülkelerin bu önemli anlaşmanın korunması için katkı sunması gerekiyor." dedi.

İran'ın "azami iyi niyeti ve stratejik sabrına" karşılık ABD'nin "hukuksuz" tutumunun herkes tarafından görüldüğünü dile getiren Ruhani, "İran, her türlü etkileşime hazır olduğunu ilan ederek, anlaşmadaki dengeyi sağlayabilmek için nükleer anlaşmanın 26 ve 36'ncı maddeleri uyarınca taahhütlerini azalttı. Anlaşmanın taraflarından uygun bir yanıt gelmediği takdirde bundan daha fazla adımlar atmaya mecbur kalacaktır." şeklinde konuştu.

Orta Doğu bölgesindeki gerginlikle ilgili ise Ruhani, "Bazı bölge dışı güçlerin Orta Doğu bölgesindeki ülkelerin içişlerine müdahaleleri zorlayıcı tek taraflı politikaları, terörizm, aşırılık ve İran'la yapılan önemli nükleer anlaşma da dahil olmak üzere uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konularda yabancı güçlerin yükümlülüklerini açıkça ihlal etmesi ve hukuk dışı tutumlar bölgemizi dünyanın en istikrarsız bölgelerinden biri haline getirdi." ifadelerini kullandı.

Ruhani, konuşmasında Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında Umman Körfezi'nde Japonya'ya yük taşıyan petrol tankerlerinin saldırıya uğramasına ilişkin değerlendirmede bulunmadı.  

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz
Hong Kong’da hükümet geri adım attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'da
Trump'ın doğum gününde New York'ta protesto