Ruhani'den ABD'ye "Müzakere istiyorsanız baskıları kaldırın" mesajı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRuhani'den ABD'ye "Müzakere istiyorsanız baskıları kaldırın" mesajı
GeriDünya Ruhani'den ABD'ye "Müzakere istiyorsanız baskıları kaldırın" mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
24.04.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Ruhani'den ABD'ye "Müzakere istiyorsanız baskıları kaldırın" mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ruhani'den ABD'ye "Müzakere istiyorsanız baskıları kaldırın" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin baskıları sona erdirmesi ve özür dilemesi halinde müzakere masasına oturabileceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un, İran'la nükleer ve füze programını kapsayan yeni bir anlaşma yapılması çağrısına cevap verdi.

ABD'nin müzakere konusunda ciddi olmadığını belirten Ruhani, "Şüphesiz zorbalık ve yalanla dayatılan bir müzakere talebinin kabul edilmesi herhangi bir sonuç getirmeyecektir. Böyle bir müzakere, zillet ve teslimiyet demektir." ifadesini kullandı.

Yalnızca ABD'nin baskılarını sona erdirmesi ve hukuk dışı girişimleri nedeniyle özür dilemesi halinde bu ülkeyle müzakere masasına oturabileceklerini vurgulayan Ruhani, şunları kaydetti:

"İran halkı hukuk dışı girişimlere karşı tek yolun direniş olduğunu iyi biliyor. Müzakere ancak bütün baskıların kaldırılmasından sonra izlenecek yoldur. Biz savaş ve savunma adamı olduğumuz gibi daima müzakere ve diplomasi adamı da olduk."

ABD'nin İran petrol ihracatını sıfırlama hedefinin mümkün olmayacağını ve İran'ın farklı yöntemlerle petrol satışına devam edeceğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı, "ABD, dünya petrol piyasasını elinde tutma gücüne sahip değil. Amerikalılar bu konuda yanılgı içinde. Bu girişimlerle dünya halklarına, petrol şirketlerine hatta kendi halkına zulmediyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında İran petrolüne ambargolardan doğan açığı kapatacaklarını açıklayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) de hedef alan Ruhani, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgal ettiği sırada İran'dan işgale destek istediğini ancak İranlı liderlerin bu talebi reddettiğini anlattı.

Saddam'ın, eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'ye bir mektup yazarak Tahran'dan işgale destek vermesini ya da sessiz kalmasını istediğini aktaran Ruhani, şöyle devam etti:

"Mektubunda Saddam, İran'la 800 kilometre ortak sınıra sahip olacağını açıkça yazmıştı. Bu da Kuveyt'ten sonra Suudi Arabistan, Umman, BAE ve Katar'ı da işgal etme peşinde olduğunu gösteriyor. Rehber (İran lideri Hamaney) ve merhum Haşimi, kesin kararlar almasaydı bugün Suudi Arabistan ve BAE'den eser kalmayacaktı."

İki Körfez ülkesinin İran'a açıkça düşmanlık ettiğini dile getiren Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl olur da (ABD Başkanı Donald) Trump'a, 'İran'ın petrol ihracatı sıfıra inerse biz telafi ederiz' dersiniz? Bu sözlerin sonuçlarından haberdar mısınız ve bunun İran'a açık bir düşmanlık anlamına geleceğinin farkında mısınız? Trump döneminin sona ereceğini bizim kalıcı olacağımızı bilmiyor musunuz? Komşular olarak yıllarca yan yana değil miydik? Bölgede daimi dostluklar kurmamız daha hayırlıdır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Sri Lanka saldırganı İngiltere'de eğitim görmüş

"AB'nin üyelik için Türkiye ile oynadığı oyunlar saygısızlık”

Putin ile görüşecek Kim Jong-un Rusya’da

İran’dan Suudi Arabistan ve BAE’ye uyarı