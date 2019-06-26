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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
26.06.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Ruhani'den ABD ve AB'ye anlaşmaya dönmeleri çağrısı

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Ruhani'den ABD ve AB'ye anlaşmaya dönmeleri çağrısı

İran'ın başkenti Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan ülkenin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma ve ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AB ülkelerine ve ABD'ye nükleer anlaşmadaki sözlerine ve vaatlerine dönmeleri çağrısında bulunan Ruhani, "ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sesleniyorum: Anlaşmaya ve vaatlerinize dönün. Çünkü bu bizim, sizin, bölgenin, kanunların, uluslararası kuruluşların ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın çıkarına olacaktır. Vaatlerinize dönüşünüz ortak çıkarlara ulaşmanın en kısa yoludur." ifadelerini kullandı.

ABD'lilerin seçtiği yolun yanlış olduğunu ve AB ülkelerinin de nükleer anlaşma konusunda adım atmamalarının doğru olmadığını savunan Ruhani, konuştuğu birçok dünya liderinin ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi iç kamuoyuna yönelik politika yürüttüğünü ve onun dikkate alınmaması gerektiğini söylediklerini aktararak "Trump nevi şahsına münhasır bir kişi ise bizim kusurumuz nedir? Biz bir anlaşma imzaladık." dedi.

"ABD'LİLERİN KENDİLERİ BU SÖZLERİN ASILSIZ OLDUĞUNU İSPATLADI"

ABD'nin Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile İran'a mesaj gönderdiğini ve aynı gün de petrokimya alanında yaptırım uyguladığını belirterek bunun siyasi örf ile bağdaşmadığına dikkati çeken Ruhani, "Bazıları ABD'liler müzakere etmek istiyor neden kabul etmiyorsunuz diyordu ancak ABD'lilerin kendileri bu sözlerin asılsız olduğunu ispatladı." görüşlerini paylaştı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla ilgili endişelerini dile getiren Trump'a seslenen Ruhani, şöyle devam etti:

"Gerçekten nükleer silahtan mı endişe ediyorsun? Peki nükleer silahları depolayan İsrail ile ilgili neden bir şey söylemiyorsun, susuyorsun ve onunla dostluk kuruyorsun? Gerçekten nükleer silah konusunda endişeleniyorsan, İran devrim liderinin (Hamaney) nükleer silahı haram kıldığından haberin yok mu?"

Ruhani, İran tarafından düşürülen ABD'ye ait İHA ile ilgili olarak da "Bölgede çatışma ve savaş istemiyoruz ancak ülkemizin saldırıya uğramasına da izin vermeyeceğiz. Eğer sınırlarımız ihlal edilirse bu kırmızı çizginin aşılması demektir ve biz de buna karşı koyarız." ifadelerini kullandı.

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